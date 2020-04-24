Переможець "Битви екстрасенсів" зробив заяву про коронавірус: попереду нас чекає шок

Пік коронавірусу у світі та Україні у тому числі буде в першій половині травня. Такий прогноз зробив переможець шоу "Битва екстрасенсів" з Ірану Мехді Ібрагімі Вафа. Після 7-8 травня хвороба, за словами мага, піде на спад.

"Щоб пережити цей пік з мінімальними втратами, важливо дотримуватися режиму. Можу порадити вірити в краще. Адже наймоторошні пророцтва починають збуватися, як тільки починаєш в них вірити", - зазначив екстрасенс в одному з інтерв'ю.

При цьому він вважає, що "до кінця вірус ми не переможемо".

"Його поширення буде йти далі. Треба посилювати заходи профілактики особливо в країнах Африки. Коли настане тепло, багато країн позбудуться від нього, але повторю, що хвороба не зникне зовсім. Коронавірус залишиться, як залишився пташиний і свинячий грип. З ним потрібно боротися далі. Ми повинні об'єднатися всі народи і нації, і боротися з цією новою чумою", - підкреслив Мехді.

До речі, в тому, що 2020 рік став причиною багатьох катаклізмів, екстрасенс звинувачує самих людей, а не високосний рік, на який нарікає багато хто.

"Попереду нас чекає шок від катаклізмів незвичайних і потужних. З'явиться ще один вірус схожий, як коронавірус. Щоб все це подолати, треба створити єдиний світовий комітет або організацію, яка встановить єдині правила для всіх з порятунку планети. Поки такої організації немає, буде продовжуватися бардак і страшні катаклізми", - підсумував він.

Раніше ще один учасник "Битви екстрасенсів" розповів, коли коронавірус піде з України.