Переміг коронавірус: принц Чарльз вийшов із самоізоляції

Принц Чарльз переміг COVID-19 (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус став причиною самоізоляції принца Чарльза, але тепер він здоровий

Коронавірус в Україні зафіксований у 480 осіб. При цьому у всьому світі кількість заражених перевищила 745 тисяч осіб. У Великобританії COVID-19 вразив понад 22 тисяч осіб, і навіть добрався до сина королеви Великобританії Єлизавети II принца Чарльза.

Принц Уельський Чарльз 25 березня повідомив, що у нього діагностували коронавірус. Зараз у Вестмінстерській резиденції членів британської королівської сім'ї Кларенс-хаус заявили, що він вже повністю здоровий, і вийшов із самоізоляції.

Також стало відомо, що хвороба у 71-річного принца Чарльза протікала в легкій формі. Після одужання спадкоємцю британського престолу зробили новий тест і він показав негативний результат. Він вже добре себе почуває і температури немає.

При цьому 72-річна дружина принца Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла, ще тиждень буде знаходиться на обсервації. У неї коронавірус виявлений не був, але лікарі не хочуть ризикувати, оскільки вона була в близькому контакті з принцом Чарльзом.

Минулого тижня подружжя провели нарізно - в різних приміщеннях своєї шотландської садиби Біркхол.

Варто зазначити, що сьогодні стало відомо про те, що в одного з лакеїв Єлизавети II виявили коронавірусну інфекцію. В його обов'язки входило вигулювати собак королеви, подавати їй їжу і приносити пошту. Тому всі стурбовані здоров'ям королеви, якій вже 93 роки.