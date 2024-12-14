До свидания повышенное давление. Зимний фрукт, регулирующий здоровье артерий и печени

Высокое кровяное давление является распространенной проблемой со здоровьем, поражающей миллионы людей во всем мире. Поддержание здорового артериального давления имеет решающее значение для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Одним из естественных способов регулирования высокого кровяного давления является диета, и есть один фрукт, особенно полезный для здоровья артерий и печени.
О каком именно плоде идет речь, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Речь идет обо всем нам знакомом гранате.
Богат антиоксидантами
Гранат известен своим высоким содержанием антиоксидантов, особенно полифенолов, помогающих бороться с окислительным стрессом в организме. Эти соединения защищают клетки от повреждений и способствуют улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы путем уменьшения воспаления и улучшения функции эндотелия (внутреннего слоя кровеносных сосудов).
Снижает артериальное давление
Несколько исследований показало, что регулярное употребление гранатового сока может помочь снизить артериальное давление. Антиоксиданты, присутствующие в этом фрукте, способствуют расширению кровеносных сосудов, что облегчает кровообращение и снижает сопротивление сосудам.
Природный детокс
Гранат обладает детоксикационными свойствами, которые могут принести пользу печени. Он помогает выводить токсины из организма и способствует здоровью печени, что важно для поддержания правильного метаболизма и общего здоровья.
Защита печени
Антиоксиданты, присутствующие в гранате, также защищают клетки печени от повреждений, вызванных свободными радикалами и токсичными веществами. Это может быть особенно полезно для людей с заболеваниями печени или тех, кто подвергается воздействию токсинов окружающей среды.
Регуляция жирового обмена
Некоторые исследования показывают, что биологически активные соединения в гранате могут помочь регулировать метаболизм жиров, что может оказаться полезным в профилактике заболеваний, связанных с неалкогольной жировой болезнью печени.
Кстати, назван худший сок, в котором полно сахара и калорий.
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В матеріалі використані такі джерела - Eat this, not That, Health, Nutrients, Marca.