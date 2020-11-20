Мені по**й: Юрій Бардаш розповів, як ставиться до подій на Донбасі

Український продюсер і музикант Юрій Бардаш, який виступає під ім'ям YOURA, не знав, що на Донбасі досі йде війна. Артист сам родом з Алчевська, але вже давно живе на території підконтрольній Україні. В програмі Сергія Іванова "Антиподи" Бардаш відповів на запитання, як він ставиться до подій на Донбасі.

"Що я думаю? Та мені по**й. Там же вже не стріляють. А, стріляють? Досі все це відбувається? Начебто ж Зеленський вирішив? Що я можу сказати? Прикро", - сказав Бардаш.

Також за словами музиканта, у нього є знайомі, загиблі на Донбасі, а йому боляче і "прикро" від цього.

Ведучий Сергій Іванов запитав у артиста, як сприймати його неоднозначні висловлювання з приводу "ЛНР" в скандальному інтерв'ю у Дудя. Він попросив відповісти Бардаша на питання, як його земляку зрозуміти, чому люди з Донбасу пішли воювати проти України.

"Розумієш, це все пропаганда. Тут йде один "кач", там йде інший "кач". Є ж прозахідні інтереси. Є Сорос", - відповів Бардаш.

Також в інтерв'ю продюсер групи "Гриби" згадав, що в Алчевськ більше ніколи НЕ планує повертатися, мовляв, у нього є туги за тим краю.

Юрій Бардаш розповів, як ставиться до подій на Донбасі

Як ми раніше писали, Юрій Бардаш знову одружився. Цього разу обраницею українського продюсера та музиканта стала 29-річна модель з Києва Єлизавета Коцюба.

Нагадаємо, що Юрія Бардаша внесли у "чорний список" Миротворця за інтерв'ю Дудю. Його звинуватили в антиукраїнській пропаганді, а також маніпулювання суспільно значущою інформацією.