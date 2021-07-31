"По хохлах": у Києві хлопець із Донбасу влаштував стрілянину із вікна (відео)

Так, чоловік виражався нецензурно лексикою та здійснював постріли, як він сам зазначив, у людей, що проходили біля ТЦ "Дрім Таун".

"Ща буду стріляти по" хохлах " ї*аним. Де мій ган, бл*ть? "Хохли", пі*дараси, ходять, с*ка біля цього "Дрім Тауна" ї*учого. Ось, хохол пи*дує", – після цього чоловік зробив постріл.

Через деякий час працівники карного розшуку Оболонського УП та патрульна поліція столиці прибули додому до стрільця. За словами чоловіка, це був жарт. Також він зазначив, що хотів, щоб було смішно.

Що відомо про стрільця

За даними правоохоронців, хлопця звати Донченко Дмитро Юрійович, 1998 року народження, і він уродженець міста Донецьк.