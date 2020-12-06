Пневмонія при COVID-19 може протікати без температури: лікар вказав на важливий нюанс

Симптоми коронавіруса дуже різноманітні – вони можуть відрізнятися в залежності від тяжкості стану, наявності хронічних захворювань або навіть генетики. Але пневмонія – досить часта ознака вірусної хвороби. І нерідко при такому виді ускладнень не спостерігається лихоманка. Головний лікар одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький пояснив, чому при пневмонії не завжди є температура і в яких випадках вона підвищується.

Пневмонія у разі коронавірусної інфекції може перебігати без підвищення температури. Але якщо приєднується бактеріальна інфекція, то у людини протікання майже завжди відбувається з температурою. Про це фахівець заявив в інтерв'ю ТСН.

Доктор уточнює, що підвищена температура тіла у разі зараження COVID-19 є майже завжди, однак вона може триматися лише 1-2 дня.

"Пневмонія, викликана коронавірусом, може перебігати без підвищення температури. Знову ж таки, потрібно розрізняти вірусне ураження легенів і вже приєднання бактеріальної інфекції на тлі вірусної пневмонії. Якщо приєднується бактеріальна інфекція, то майже завжди є температура", – пояснив медик.

За словами Жиравецького, у дітей також можуть бути ознаки на легких матового скла. Однак це не означає, що потрібна госпіталізація.

"У дітей це проходить досить спокійно, без якогось особливого лікування", – додав лікар.

Нагадаємо, що раніше доктор Тарас Жиравецький назвав причини, чому в Україні молодь стала частіше хворіти COVID-19.

Нагадаємо також, що нещодавно лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розкрила, коли "агресивний" коронавірус піде на спад.