Від пневмонії померла зірка голлівудського кінематографа: фільми з ним бачили все

Голлівудський актор Джон Сексон, який зіграв більш ніж у 200 фільмах, помер у віці 83 років від ускладнень при пневмонії. Популярність він придбав завдяки зйомкам у трьох частинах фільму "Кошмар на вулиці в'язів".

За даними видання The Hollywood Reporter, Сексон помер у віці 83 років від ускладнень при пневмонії. Актор помер у Мерфрісборо, штат Теннессі, 25 липня.

Сексон народився 5 серпня 1936 року в Брукліні. За 60 років акторської діяльності він зіграв більш ніж у 200 фільмах. Перш ніж почати свою кар'єру в якості контрактного актора для Universal Pictures, у 1970-1980-ті роки він зарекомендував себе як характерний актор, часто зображуючи співробітників правоохоронних органів у фільмах жахів, таких як "Чорне Різдво" (1974), "Тенебра Даріо Ардженто" (1982) і "Кошмар на вулиці В'язів" (1984).

Джон Сексон у серіалі "Чудо-жінка"

Крім роботи над фільмами жахів, Сексон знявся разом з Брюсом Лі у фільмі про бойові мистецтва Enter the Dragon (1973), а також отримував другорядні ролі у вестернах Death of a Gunfighter (1969) і Joe Kidd (1972), а також пригодницькому трилері Raid on Entebbe (1977). У 1990-х роках Сексон іноді з'являвся в кіно, з невеликими ролями в "Новому кошмарі Уеса Крейвена" (1994) і "Від заходу до світанку" (1996).

