Плюють на медиків: у Китаї заражені коронавірусом озлобилися на здорових людей

Коронавірус продовжує забирати життя людей по всьому світу. У місті Ухань ситуація найскладніша. При цьому деякі заражені сприяють розповсюдженню вірусу. Вони спеціально плюють на медиків і на кнопки ліфтів в будинках, щоб інші також заразилися.

Південноафриканська вчителька Джессіка Бейлинг боїться вийти з дому, оскільки побоюється зараження. За її словами, іноземці, які також бояться вийти з дому, просять уряду своїх країн, щоб їх евакуювали.

У людей закінчуються запаси їжі, а в магазинах нових завезень теж немає, і вже зникли з продажу медичні маски. В даний час кількість людей, заражених коронавірусом в Ухані, перевищила 7100 осіб з моменту початку спалаху, який стався майже місяць тому. Про це повідомляє Daily Mail.

При цьому через небезпечного вірусу загинуло близько 170 людей, більшість з яких жили в Ухані.

Нагадаємо, що в китайській провінції Хубей заблоковані 50 громадян України. Вони відрізані від усього світу через поширення коронавіруса в Ухані.

Раніше повідомлялося про те, що українські медики розвіяли міфи про коронавірус з Китаю після того, як в мережі стали з'являтися всілякі "страшилки" та інші неперевірені твердження щодо зараження.