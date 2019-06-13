Пляж на цвинтарі: мережу шокувало фото незвичайного відпочинку жителів Львова

Пляж на території військових поховань "Марсове поле" біля Личаківського цвинтаря влаштували мешканці Львова. У мережі показали знімок людей, які мирно загоряють на травичці. Фото опублікував керівник Мистецького фонду ім. Короля Данила Роман Грицьків у Facebook-паблику "Гаряча лінія міста Львова".

Грицьків попросив чиновників облаштувати огорожу на "Марсовому полі" і встановити відповідні таблички, щоб запобігти подальшому оскверненню могил.

Пляж на цвинтарі Марсове поле у Львові шокував мережу (скрін: facebook.com)

Адміністратор пабліка відповів, що звернення з проханням вжити заходів вже направлено підприємству "Личаківський цвинтар".

Для довідки, меморіал "Марсове поле" побудований в 1974 році. Він знаходиться між Личаківским цвинтарем і вулицею Кутова. Там поховано 3800 воїнів, загиблих під час Другої світової війни.

Пляж на цвинтарі Марсове поле у Львові шокував мережу (фото: facebook.com)

Подібний відпочинок городян розділив користувачів мережі на два табори. Одна частина вважає, що подібне неприпустимо і "українець ніколи не ляже на цвинтарі".

Моральні виродки!

Українець на цвинтарі не ляже.

Це сатаністи на йогу збираються.

Пляж на цвинтарі Марсове поле у Львові шокував мережу (скрін: facebook.com)

Жах! Манкурти!

Зовсім з розуму посходили, поставте там ще лотки з пивом.

Реально, голову сонечко перепекло.

Втім, багато хто поставився до подібного виду відпочинку сприятливо, вважаючи, що мертвим все одно. А для живих - це лише гарне і мальовниче місце.

Уся центральна частина Львова стоїть на могилах ... І так буде завжди.

Мертвим вже все одно, там і кісток не видно. А що там поганого роблять, лежать відпочивають, ні пиячать, ні сексом не займаються.

Думаєте загиблі проти? Там же не какають собачки на їх могили, а люди відпочивають... Ну так не критично.

А де лежати у Львові ? Винниківське озеро забудували, до решти водойм їхати далеко, - ось і відпочивають хто де впав.

Пляж на цвинтарі Марсове поле у Львові шокував мережу (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, у Кривому Розі замість тротуару на громадській зупинці для автобуса встановили могильні плити.

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