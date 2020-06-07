Погано вродили і подорожчали: яка вартість полуниці і черешні в Україні

Фрукти в Україні погано вродили та відчутно подорожчали. Ціни на полуницю і черешню в 2020 році рекордно високі через весняні заморозки. Найбільше, за словами аграріїв, дісталося ягодам. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Запорізькій області дощі і заморозки знищили майже весь урожай ранніх сортів черешні. Цей сезон найгірший за останні 20 років. Оптові ціни зросли. За великі ягоди покупці готові викласти у середньому по 40 гривень за кіло.

Якщо ягода дуже дрібна, то ціна близько 30 гривень. Якщо є пошкодження - дешевше. У Мелітополі сподіваються, якщо з погодою буде все в порядку, то сезон витягнуть за рахунок пізніх сортів.

В Івано-Франківській області на місцевих ринках продають як імпортну черешню, так і вітчизняну. Черешня у 2020 році дорожче, ніж в минулому році в цей же час. І дешевшає не так стрімко, як було раніше. Тому покупці поки що багато не набирають.

А ось для полуниці якраз розпал сезону. До того ж, на ринку з'явилася місцева. Вона коштує від 60 до 90 гривень. Експерти вважають, що полуниця навряд чи подешевшає, а ось на черешню цілком можуть знизити вартість через тиждень-другий.

У Києві за кілограм черешні просять 85 гривень. Полуниця коштує дорожче - 110 гривень. Тим не менш, експерти рекомендують не відмовлятися і періодично купувати фрукти і ягоди, адже в них міститься велика кількість корисних компонентів.

Вартість полуниці і черешні в Україні

Нагадаємо, що медики розповіли, кому категорично протипоказана полуниця.