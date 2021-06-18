Племінника врятувало диво: нові деталі трагедії під Рівним, де колесо вантажівки вбило пішохода

Правоохоронці на місці події з'ясували, що деталь колесо відірвалося під час руху лісовоза "УРАЛа" через розгерметизацію.

40-річний водій вантажівки зовнішніх ознак сп'яніння не мав. Але у нього взяли зразок крові для проведення аналізу.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Зараз лісовоз на штрафмайданчику.

У вантажівки під час руху відлетіло колесо і смертельно травмувало пішохода (фото: rv.npu.gov.ua)

Загиблого Василя Зелко вже поховали.

Стало відомо, що вчора, в день трагедії, чоловік йшов вулицею Корецькою зі своїм 13-річним племінником. Раптом підлітка покликала мама, і він відлучився на кілька секунд. В цей час у лісовоза, що проїжджав повз, і вибухнуло колесо.

Хлопчик Саша став кликати на допомогу, і прибігла сестра травмованого Галина Фінчук, яка працює фельдшеркою. Жінка взяла майку у сусіда і з її допомогою стала зупиняти кровотечу, зробила джгут.

За словами брата Василя, деталь колеса, що відлетіла, у того повністю ампутувала руку, пише "Радіо ТРЕК".

Петро Зелко у скорботі через загибель брата, але в душі радіє, що племінник практично дивом тоді залишився живий.

"Дитину покликала мама, щоб на секунду допоміг переставити сходи. Хлопчик повернувся ...", - каже чоловік.

"Швидка" забрала потерпілого у важкому стані, і в реанімацію він потрапив з пульсом 20 ударів на хвилину. В операційній медики за три години тричі запускали серце.

"Внутрішньочеревна кровотеча і клінічна смерть. Надана адекватна допомога, але травми були занадто великі - масивна кровотеча, комбінований шок важкого ступеня. На жаль, врятувати не вдалося", - розповіла завідувачка реанімації Березнівської райлікарні Ірина Пилипака.

З'ясувалося, що вантажівка та належить приватній компанії. Як пояснює власник місцевого кооперативу з перероблення деревини Володимир Іванов, лісовоз перед виїздом перевіряли, а смерть чоловіка називає трагічною випадковістю.

"Це не технічний стан автомобіля, це стопорне кільце вилетіло. Воно не перевіряється, його ніхто не перевіряє. Ніхто молотком або кувалдою по колесу не б'є і не перевіряє - воно вилетить чи ні", - розповів він.

Брат загиблого не вірить, що винного в трагедії покарають, передають "Подробиці-ТВ".

"Вона (вантажівка) поїде знову в рейс і далі буде різати ліс і вбивати людей. Там половина гальмівної системи не працює", - сказав Петро.

Важливо зауважити, що це вже не перший подібний випадок у Рівненській області. Так, у 2020-му в селі Новорічиця деталь колеса від лісовоза відлетіла та вбила 11-річну дівчинку, яка стояла біля магазину.

Відео: під Рівним колесо лісовоза відлетіло і смертельно травмувало чоловіка на вулиці