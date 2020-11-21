Платимо життями: інфекціоніст жорстко розкритикував карантин в Україні

В Україні чи не кожен день ставляться рекорди захворюваністю на коронавірус, добова кількість хворих вже перетнула межу в 15 тисяч пацієнтів. У деяких містах лікарні переповнені, лікарів і медперсоналу не вистачає, не кажучи вже про кисень. На добу через ускладнення хвороби помирає понад 200 осіб. Лікар-інфекціоніст жорстко розкритикував заходи влади в протистоянні епідемії та розповів, коли в Україні потрібно було вводити повний локдаун.

Лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта підтримує ідею введення повного локдауна в Україні та вважає, що ввести локдаун ніколи не пізно, проте українцям доводиться платити своїми життями за відтягування термінів введення тотального карантину. Про це медик розповів в інтерв'ю "OBOZREVATEL".

На думку Курпіти, ввести карантин потрібно було ще два тижні тому.

"Умовно кажучи, ніколи не пізно. Але тут питання не в тому, пізно чи не пізно. Це питання того, яку ціну ми заплатимо за такі рішення. Наприклад, сьогодні померло понад 250 осіб. У нас будуть вмирати по 200 осіб на добу. Порахуйте. Це і стане тією ціною, яку ми заплатимо. За кожне рішення хтось буде платити - суспільство, міністр, прем'єр, президент, кожна окрема людина. Про це йде мова", - вважає лікар.

На питання про те, чи знизиться кількість жертв, якщо в Україні введуть локдаун раніше, медик відповів ствердно. Також лікар пояснив, з чим пов'язане різке зростання смертності, яке спостерігається в нашій країні сьогодні.

"Збільшується загальна кількість хворих. Тривалість хвороби становить близько 3 тижнів. У середньому летальні випадки наступають через 14-18 днів. Тобто, якщо ви відмотаєте назад від сьогоднішнього дня 14-18 днів, ви побачите, що це пов'язано з ростом, коли у нас почали виявляти понад 10 тисяч нових хворих щодня. Це прогнозовані цифри", - відповів медик.

Також Курпіта прокоментував своєчасність введення штрафів за неправильне використання або відсутність маски на обличчі.

"Це теж треба було робити не вчора. Але головне питання, щоб цей закон не став черговим декоративним документом. Хто буде штрафувати, яким чином штрафувати? У нас є багато дуже гарних постанов, але вони зараз не реалізовані", - висловився інфекціоніст.

Нагадаємо, детальніше про нововведення можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Штрафи за відсутність маски в громадських місцях: що потрібно знати".

Варто відзначити, що раніше Максим Степанов заявив, що МОЗ вимагатиме локдаун в Україні, коли щодня будуть фіксувати 30 тисяч хворих на коронавірус.