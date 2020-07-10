Пластик, гниючі водорості і фекалії: в мережі показали фото моря в Криму

У Криму окупанти почали туристичний сезон і сподіваються на те, що на півострів приїде багато відпочиваючих. Але після шторму, який нещодавно пройшов, на Чорне море в Севастополі без сліз не поглянеш. Справа в тому, що на поверхні води плавають купи сміття. Серед відходів - пластик, гниючі водорості і навіть фекалії.

Як повідомляє Крим. Реалії, сміття частково принесли хвилі, частково воно потрапило з каналізаційних стоків. В Артбухту виходить колектор, який збирає каналізацію з великої території вулиці Одеської. Біля виходу труби в частині бухти в центрі Севастополя часто збираються острова з відходів.

Ці сміттєві острівці плавають біля порома, прогулянкових катерів і місцевих рибалок.

По сусідству з артилерійською бухтою знаходиться головний центральний пляж міста – "Мис Кришталевий". Але на подив, він відкритий для відпочиваючих.

Місцеві жителі повідомляють, що на багато пляжі Севастополя шторм також виніс сміття, який прибирають орендарі.

Чорне море в Севастополі забруднено фекаліями і сміттям (фото: Крим.Реалії)

Як ми раніше писали, готелі Криму підняли ціни до космічних, можна злітати в Туреччину.