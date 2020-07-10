Пластик, гниючі водорості і фекалії: в мережі показали фото моря в Криму

В акваторії Севастополя з'явилося багато сміття
У Криму окупанти почали туристичний сезон і сподіваються на те, що на півострів приїде багато відпочиваючих. Але після шторму, який нещодавно пройшов, на Чорне море в Севастополі без сліз не поглянеш. Справа в тому, що на поверхні води плавають купи сміття. Серед відходів - пластик, гниючі водорості і навіть фекалії.
Як повідомляє Крим. Реалії, сміття частково принесли хвилі, частково воно потрапило з каналізаційних стоків. В Артбухту виходить колектор, який збирає каналізацію з великої території вулиці Одеської. Біля виходу труби в частині бухти в центрі Севастополя часто збираються острова з відходів.
Ці сміттєві острівці плавають біля порома, прогулянкових катерів і місцевих рибалок.
По сусідству з артилерійською бухтою знаходиться головний центральний пляж міста – "Мис Кришталевий". Але на подив, він відкритий для відпочиваючих.
Місцеві жителі повідомляють, що на багато пляжі Севастополя шторм також виніс сміття, який прибирають орендарі.
Як ми раніше писали, готелі Криму підняли ціни до космічних, можна злітати в Туреччину.