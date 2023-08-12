Пластический хирург рассказал о новом методе, который омолаживает сразу все

Что такое симультанная операция

Медик рассказал, что сейчас пластические хирурги стали проводить гораздо больше подобных операций. Это современный и уникальный способ комбинирования оперативных вмешательств и их мгновенное проведение. И при этом вред для пациента - минимальный.

"Например, часто проводятся комбинации ринопластики и увеличения груди, подтяжка подбородка, блефаропластика и т. д. В Украине появились значительно лучшие препараты по сравнению с тем, что было несколько лет назад. То есть хирурги сейчас могут разрешить длительные операции без ущерба для организма пациентов", - – рассказывает Слоссер.

Дмитрий Слоссер имеет 25-летний опыт работы (коллаж Styler)

Сколько стоит такая процедура

Конечно, такая операция не из дешевых. Это ведь комплексная операция, которая длится долго и включает в себя много вмешательств.

"Стоимость одной из самых дорогих операций, которую мне приходилось выполнять, составляла около 22 тысяч долларов. Это не выдуманная стоимость, а суммирование определенных коррекций", - добавил хирург.

К примеру, увеличение груди занимает около 35-40 минут и это простая операция. Если длительность вмешательства превосходит 4-5 часов, это непростая операция. Стоимость таких манипуляций соответственно может быть выше.