Пластический хирург рассказал о новом методе, который омолаживает сразу все

Пластическая хирургия стремительно развивается в Украине, разрабатывая новые технологии. Одна из таких - симультанная операция, позволяющая омолодить чуть ли не все тело за одно вмешательство.
Об этом Styler рассказал известный украинский пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер.
Медик рассказал, что сейчас пластические хирурги стали проводить гораздо больше подобных операций. Это современный и уникальный способ комбинирования оперативных вмешательств и их мгновенное проведение. И при этом вред для пациента - минимальный.
"Например, часто проводятся комбинации ринопластики и увеличения груди, подтяжка подбородка, блефаропластика и т. д. В Украине появились значительно лучшие препараты по сравнению с тем, что было несколько лет назад. То есть хирурги сейчас могут разрешить длительные операции без ущерба для организма пациентов", - – рассказывает Слоссер.
Дмитрий Слоссер имеет 25-летний опыт работы (коллаж Styler)
Конечно, такая операция не из дешевых. Это ведь комплексная операция, которая длится долго и включает в себя много вмешательств.
"Стоимость одной из самых дорогих операций, которую мне приходилось выполнять, составляла около 22 тысяч долларов. Это не выдуманная стоимость, а суммирование определенных коррекций", - добавил хирург.
К примеру, увеличение груди занимает около 35-40 минут и это простая операция. Если длительность вмешательства превосходит 4-5 часов, это непростая операция. Стоимость таких манипуляций соответственно может быть выше.
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