Пластический хирург назвал добавку №1 против старения

Известный пластический хирург поделился секретом борьбы со старением, назвав добавку №1, которая помогает сохранить молодость кожи и замедлить процессы старения организма.
О чем именно идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
По его словам, самым эффективным средством является коллаген - белок, играющий ключевую роль в поддержании упругости кожи, здоровья суставов и волос.
Коллаген является основным структурным белком организма, обеспечивающим:
С возрастом выработка коллагена в организме уменьшается, что приводит к появлению морщин, сухости кожи и потере ее тонуса. Именно поэтому коллагеновые добавки являются эффективным средством для замедления процессов старения.
Эксперты советуют выбирать:
Кроме коллагена, важно также употреблять витамин С, который способствует его синтезу и усиливает действие добавки.
По словам пластического хирурга, регулярное употребление коллагена помогает:
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В материале использованы источники - Healthline, WebMD или PubMed.