Пластический хирург назвал добавку №1 против старения

Известный пластический хирург поделился секретом борьбы со старением, назвав добавку №1, которая помогает сохранить молодость кожи и замедлить процессы старения организма.

О чем именно идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какая добавка замедляет старение

По его словам, самым эффективным средством является коллаген - белок, играющий ключевую роль в поддержании упругости кожи, здоровья суставов и волос.

Почему коллаген важен?

Коллаген является основным структурным белком организма, обеспечивающим:

Эластичность и упругость кожи.

Здоровье суставов и костей.

Состояние волос и ногтей.

С возрастом выработка коллагена в организме уменьшается, что приводит к появлению морщин, сухости кожи и потере ее тонуса. Именно поэтому коллагеновые добавки являются эффективным средством для замедления процессов старения.

Как правильно принимать коллаген?

Эксперты советуют выбирать:

Гидролизованный коллаген - он легче усваивается организмом.

- он легче усваивается организмом. Добавки в форме порошка или капсул , которые можно добавлять в напитки или пищу.

, которые можно добавлять в напитки или пищу. Дозировка: 5-10 граммов в день для достижения заметного эффекта.

Кроме коллагена, важно также употреблять витамин С, который способствует его синтезу и усиливает действие добавки.

Результаты употребления коллагена

По словам пластического хирурга, регулярное употребление коллагена помогает: