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Пластический хирург назвал добавку №1 против старения

Суббота 21 декабря 2024 11:00
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Пластический хирург назвал добавку №1 против старения Фото: Какая добавка замедляет старение (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Известный пластический хирург поделился секретом борьбы со старением, назвав добавку №1, которая помогает сохранить молодость кожи и замедлить процессы старения организма.

О чем именно идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какая добавка замедляет старение

По его словам, самым эффективным средством является коллаген - белок, играющий ключевую роль в поддержании упругости кожи, здоровья суставов и волос.

Почему коллаген важен?

Коллаген является основным структурным белком организма, обеспечивающим:

  • Эластичность и упругость кожи.
  • Здоровье суставов и костей.
  • Состояние волос и ногтей.

С возрастом выработка коллагена в организме уменьшается, что приводит к появлению морщин, сухости кожи и потере ее тонуса. Именно поэтому коллагеновые добавки являются эффективным средством для замедления процессов старения.

Как правильно принимать коллаген?

Эксперты советуют выбирать:

  • Гидролизованный коллаген - он легче усваивается организмом.
  • Добавки в форме порошка или капсул, которые можно добавлять в напитки или пищу.
  • Дозировка: 5-10 граммов в день для достижения заметного эффекта.

Кроме коллагена, важно также употреблять витамин С, который способствует его синтезу и усиливает действие добавки.

Результаты употребления коллагена

По словам пластического хирурга, регулярное употребление коллагена помогает:

  • Уменьшить глубину морщин.
  • Повысить упругость и увлажненность кожи.
  • Укрепить суставы и кости.
  • Улучшить состояние волос и ногтей.

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В материале использованы источники - Healthline, WebMD или PubMed.

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