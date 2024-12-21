Пластический хирург назвал добавку №1 против старения
Известный пластический хирург поделился секретом борьбы со старением, назвав добавку №1, которая помогает сохранить молодость кожи и замедлить процессы старения организма.
О чем именно идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Какая добавка замедляет старение
По его словам, самым эффективным средством является коллаген - белок, играющий ключевую роль в поддержании упругости кожи, здоровья суставов и волос.
Почему коллаген важен?
Коллаген является основным структурным белком организма, обеспечивающим:
- Эластичность и упругость кожи.
- Здоровье суставов и костей.
- Состояние волос и ногтей.
С возрастом выработка коллагена в организме уменьшается, что приводит к появлению морщин, сухости кожи и потере ее тонуса. Именно поэтому коллагеновые добавки являются эффективным средством для замедления процессов старения.
Как правильно принимать коллаген?
Эксперты советуют выбирать:
- Гидролизованный коллаген - он легче усваивается организмом.
- Добавки в форме порошка или капсул, которые можно добавлять в напитки или пищу.
- Дозировка: 5-10 граммов в день для достижения заметного эффекта.
Кроме коллагена, важно также употреблять витамин С, который способствует его синтезу и усиливает действие добавки.
Результаты употребления коллагена
По словам пластического хирурга, регулярное употребление коллагена помогает:
- Уменьшить глубину морщин.
- Повысить упругость и увлажненность кожи.
- Укрепить суставы и кости.
- Улучшить состояние волос и ногтей.
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В материале использованы источники - Healthline, WebMD или PubMed.
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