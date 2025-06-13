Планируете купить смартфон? Вот почему стоит подождать выхода линейки iPhone 17

Apple уже работает над линейкой iPhone 17, релиз которой ожидается в сентябре 2025 года. Несмотря на то, что до презентации осталось три месяца, в сети уже немало подробностей.
О причинах, по которым стоит дождаться выхода iPhone 17, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на специализированный ресурс MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.
Apple разрабатывает принципиально новый смартфон под названием iPhone 17 Air - он должен стать самым тонким в истории бренда. Толщина корпуса составит около 5,5 мм в самом тонком месте. Устройство получит переработанный внешний вид с горизонтальной камерой на верхней панели, уменьшенным вырезом Dynamic Island и дисплеем диагональю 6,6 дюйма.
Также ожидаются алюминиевый корпус, чип A19, собственный модем Apple C1, кнопки Action и Camera Control, а также 24-мегапиксельная фронтальная камера.
После использования титана в iPhone 15 Pro, Apple возвращается к алюминиевым рамкам во всей линейке iPhone 17. Ранее алюминий применялся в бюджетных моделях, но теперь он может стать единым стандартом - как для базовых версий, так и для флагманов. Это упростит линейку и сделает устройства легче.
iPhone 17 Pro и Pro Max получат переработанный блок камер. Apple откажется от квадратного модуля, сделав ставку на алюминиевую панель во всю ширину корпуса. Верхняя часть задней панели будет выполнена из алюминия, а нижняя останется стеклянной - для поддержки беспроводной зарядки.
Впервые вся камера будет состоять из трех 48-мегапиксельных сенсоров, включая обновленный телеобъектив, оптимизированный под шлем дополненной реальности Vision Pro.
Новый объектив обеспечит 3,5-кратный оптический зум (85 мм) вместо текущего 5-кратного, что более удобно для портретной и повседневной съемки. За счет высокого разрешения пользователи смогут делать цифровое приближение без потери качества.
Стандартный iPhone 17 может получить увеличенный экран до 6,27 дюйма, а новая модель Air - переработанную диагональ. Впервые технология ProMotion с частотой обновления до 120 Гц может появиться и в базовых версиях, а не только в Pro-моделях.
Это позволит добавить Always-on Display, где даже в заблокированном состоянии будут отображаться часы, виджеты и уведомления. Некоторые утечки, впрочем, утверждают, что частота будет фиксированной, чтобы сохранить отличия между сегментами.
iPhone 17 Pro и Pro Max получат новый Wi-Fi 7-чип, разработанный Apple. Это обеспечит более высокую скорость передачи данных, стабильное соединение и низкую задержку. Новый чип также позволит Apple сократить зависимость от поставщиков вроде Broadcom.
Согласно утечкам, iPhone 17 Pro и Pro Max впервые получат поддержку видеосъемки в 8K. Apple якобы тестировала эту функцию еще в модели iPhone 16 Pro, но решила отложить запуск. Переход на 48-мегапиксельные камеры на всех сенсорах задней панели открывает возможности для съемки в сверхвысоком разрешении.
Хотя 8K-видео пока не получило массового распространения, у него есть практические преимущества. Например, съемка на ультраширокий объектив с последующей обрезкой кадра на 50% все еще обеспечит изображение в 4K-качестве. По данным Bloomberg, Apple сделает акцент на видеовозможностях iPhone 17 Pro во время презентации устройства.
Все модели iPhone 17, включая базовые, получат обновленную фронтальную камеру на 24 МП с шестилинзовой оптикой. Это будет значительный шаг вперед по сравнению с текущими 12-мегапиксельными камерами в iPhone 14, 15 и 16.
Повышенное разрешение позволит делать более детализированные селфи и сохранять качество изображения даже при приближении и кадрировании. Дополнительный элемент линзы также должен улучшить четкость и светопередачу.
iPhone 17 может получить новый тип стекла с антибликовым и сверхпрочным покрытием, которое будет устойчивее к царапинам, чем Ceramic Shield, используемый сейчас.
По данным инсайдеров, Apple тестирует "сверхтвердое антиотражающее покрытие", возможно, схожее с Gorilla Glass Armor, которое используется в Samsung Galaxy S24 Ultra. Однако в отдельных источниках утверждается, что компания могла отказаться от этой идеи на позднем этапе разработки.
В новых iPhone увеличится объем оперативной памяти: по слухам, iPhone 17 Pro и Pro Max получат 12 ГБ ОЗУ, тогда как базовые модели будут оснащены 8 ГБ. Это станет шагом вперед по сравнению с 6 ГБ в iPhone 15 и 8 ГБ в линейке iPhone 16.
Расширение памяти важно не только для многозадачности, но и для поддержки новых функций Apple Intelligence - таких как генеративный ИИ и локальная обработка данных, требующая загрузки моделей в память устройства.
iPhone 17 Pro Max получит заметно уменьшенную область Dynamic Island, утверждают аналитики Haitong и китайские инсайдеры. Это стало возможным благодаря переходу на новую технологию - металлинзы, которая занимает меньше места по сравнению с традиционными элементами Face ID.
Металлинза - это тончайшая плоская структура с микронасечками, способная точно фокусировать свет. В случае реализации это станет первым редизайном Dynamic Island с момента его появления в iPhone 14 Pro.
Все модели iPhone 17 будут оснащены процессором A19, созданным на усовершенствованном техпроцессе 3 нм (N3P) от TSMC. Версии Pro получат модификацию A19 Pro, в то время как стандартные модели, такие как iPhone 17 и iPhone 17 Air, могут использовать A19 или даже A18.
Технология N3P обеспечит более высокую плотность транзисторов и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями чипов Apple.
Согласно отчетам, все модели iPhone 17 получат систему охлаждения на основе паровой камеры. Такая технология давно используется во флагманских Android-смартфонах и позволяет эффективно распределять тепло по корпусу устройства, защищая его от перегрева при высоких нагрузках.
Это особенно важно для тонких моделей, таких как iPhone 17 Air, и обеспечит стабильную производительность даже во время игр или съемки в 4K и 8K.
В iPhone 17 Pro и Pro Max может появиться функция обратной беспроводной зарядки. Устройство сможет заряжать аксессуары Apple - наушники AirPods, часы Apple Watch и, возможно, новые версии MagSafe-аккумуляторов. По слухам, мощность реверсивной зарядки составит до 7,5 Вт.
Модель iPhone 17 Pro Max станет чуть толще - 8,725 мм против 8,25 мм у текущего iPhone 16 Pro Max. Инсайдеры считают, что это напрямую связано с увеличением емкости аккумулятора, что позволит продлить автономную работу устройства.
Apple готовится внедрить поддержку нового стандарта беспроводной зарядки Qi 2.2, благодаря которому iPhone 17 сможет заряжаться с мощностью до 50 Вт - это более чем в три раза быстрее по сравнению с нынешним лимитом в 15 Вт.
Кроме того, Qi 2.2 обеспечит улучшенную магнитную фиксацию и более высокую эффективность зарядки, что особенно важно для пользователей MagSafe-аксессуаров.
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