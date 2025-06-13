Планируете купить смартфон? Вот почему стоит подождать выхода линейки iPhone 17

Apple уже работает над линейкой iPhone 17, релиз которой ожидается в сентябре 2025 года. Несмотря на то, что до презентации осталось три месяца, в сети уже немало подробностей.

О причинах, по которым стоит дождаться выхода iPhone 17, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на специализированный ресурс MacRumors , посвященный новостям о продукции Apple.

Новый дизайн и iPhone 17 Air

Apple разрабатывает принципиально новый смартфон под названием iPhone 17 Air - он должен стать самым тонким в истории бренда. Толщина корпуса составит около 5,5 мм в самом тонком месте. Устройство получит переработанный внешний вид с горизонтальной камерой на верхней панели, уменьшенным вырезом Dynamic Island и дисплеем диагональю 6,6 дюйма.

Также ожидаются алюминиевый корпус, чип A19, собственный модем Apple C1, кнопки Action и Camera Control, а также 24-мегапиксельная фронтальная камера.

Алюминиевый корпус (для всех моделей)

После использования титана в iPhone 15 Pro, Apple возвращается к алюминиевым рамкам во всей линейке iPhone 17. Ранее алюминий применялся в бюджетных моделях, но теперь он может стать единым стандартом - как для базовых версий, так и для флагманов. Это упростит линейку и сделает устройства легче.

Обновленная камера (редизайн и 48 МП)

iPhone 17 Pro и Pro Max получат переработанный блок камер. Apple откажется от квадратного модуля, сделав ставку на алюминиевую панель во всю ширину корпуса. Верхняя часть задней панели будет выполнена из алюминия, а нижняя останется стеклянной - для поддержки беспроводной зарядки.

Впервые вся камера будет состоять из трех 48-мегапиксельных сенсоров, включая обновленный телеобъектив, оптимизированный под шлем дополненной реальности Vision Pro.

Новый объектив обеспечит 3,5-кратный оптический зум (85 мм) вместо текущего 5-кратного, что более удобно для портретной и повседневной съемки. За счет высокого разрешения пользователи смогут делать цифровое приближение без потери качества.

Новые размеры дисплеев и ProMotion в обычных моделях

Стандартный iPhone 17 может получить увеличенный экран до 6,27 дюйма, а новая модель Air - переработанную диагональ. Впервые технология ProMotion с частотой обновления до 120 Гц может появиться и в базовых версиях, а не только в Pro-моделях.

Это позволит добавить Always-on Display, где даже в заблокированном состоянии будут отображаться часы, виджеты и уведомления. Некоторые утечки, впрочем, утверждают, что частота будет фиксированной, чтобы сохранить отличия между сегментами.

Wi-Fi 7 собственного производства

iPhone 17 Pro и Pro Max получат новый Wi-Fi 7-чип, разработанный Apple. Это обеспечит более высокую скорость передачи данных, стабильное соединение и низкую задержку. Новый чип также позволит Apple сократить зависимость от поставщиков вроде Broadcom.

8K-видеосъемка

Согласно утечкам, iPhone 17 Pro и Pro Max впервые получат поддержку видеосъемки в 8K. Apple якобы тестировала эту функцию еще в модели iPhone 16 Pro, но решила отложить запуск. Переход на 48-мегапиксельные камеры на всех сенсорах задней панели открывает возможности для съемки в сверхвысоком разрешении.

Хотя 8K-видео пока не получило массового распространения, у него есть практические преимущества. Например, съемка на ультраширокий объектив с последующей обрезкой кадра на 50% все еще обеспечит изображение в 4K-качестве. По данным Bloomberg, Apple сделает акцент на видеовозможностях iPhone 17 Pro во время презентации устройства.

Фронтальная камера 24 МП

Все модели iPhone 17, включая базовые, получат обновленную фронтальную камеру на 24 МП с шестилинзовой оптикой. Это будет значительный шаг вперед по сравнению с текущими 12-мегапиксельными камерами в iPhone 14, 15 и 16.

Повышенное разрешение позволит делать более детализированные селфи и сохранять качество изображения даже при приближении и кадрировании. Дополнительный элемент линзы также должен улучшить четкость и светопередачу.

Устойчивое к царапинам антибликовое покрытие экрана

iPhone 17 может получить новый тип стекла с антибликовым и сверхпрочным покрытием, которое будет устойчивее к царапинам, чем Ceramic Shield, используемый сейчас.

По данным инсайдеров, Apple тестирует "сверхтвердое антиотражающее покрытие", возможно, схожее с Gorilla Glass Armor, которое используется в Samsung Galaxy S24 Ultra. Однако в отдельных источниках утверждается, что компания могла отказаться от этой идеи на позднем этапе разработки.

Больше оперативной памяти

В новых iPhone увеличится объем оперативной памяти: по слухам, iPhone 17 Pro и Pro Max получат 12 ГБ ОЗУ, тогда как базовые модели будут оснащены 8 ГБ. Это станет шагом вперед по сравнению с 6 ГБ в iPhone 15 и 8 ГБ в линейке iPhone 16.

Расширение памяти важно не только для многозадачности, но и для поддержки новых функций Apple Intelligence - таких как генеративный ИИ и локальная обработка данных, требующая загрузки моделей в память устройства.

Уменьшенная Dynamic Island

iPhone 17 Pro Max получит заметно уменьшенную область Dynamic Island, утверждают аналитики Haitong и китайские инсайдеры. Это стало возможным благодаря переходу на новую технологию - металлинзы, которая занимает меньше места по сравнению с традиционными элементами Face ID.

Металлинза - это тончайшая плоская структура с микронасечками, способная точно фокусировать свет. В случае реализации это станет первым редизайном Dynamic Island с момента его появления в iPhone 14 Pro.

Процессор A19

Все модели iPhone 17 будут оснащены процессором A19, созданным на усовершенствованном техпроцессе 3 нм (N3P) от TSMC. Версии Pro получат модификацию A19 Pro, в то время как стандартные модели, такие как iPhone 17 и iPhone 17 Air, могут использовать A19 или даже A18.

Технология N3P обеспечит более высокую плотность транзисторов и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями чипов Apple.

Новая система охлаждения с паровой камерой

Согласно отчетам, все модели iPhone 17 получат систему охлаждения на основе паровой камеры. Такая технология давно используется во флагманских Android-смартфонах и позволяет эффективно распределять тепло по корпусу устройства, защищая его от перегрева при высоких нагрузках.

Это особенно важно для тонких моделей, таких как iPhone 17 Air, и обеспечит стабильную производительность даже во время игр или съемки в 4K и 8K.

Обратная беспроводная зарядка

В iPhone 17 Pro и Pro Max может появиться функция обратной беспроводной зарядки. Устройство сможет заряжать аксессуары Apple - наушники AirPods, часы Apple Watch и, возможно, новые версии MagSafe-аккумуляторов. По слухам, мощность реверсивной зарядки составит до 7,5 Вт.

Увеличенный аккумулятор в iPhone 17 Pro Max

Модель iPhone 17 Pro Max станет чуть толще - 8,725 мм против 8,25 мм у текущего iPhone 16 Pro Max. Инсайдеры считают, что это напрямую связано с увеличением емкости аккумулятора, что позволит продлить автономную работу устройства.

Беспроводная зарядка MagSafe Qi 2.2 до 50 Вт

Apple готовится внедрить поддержку нового стандарта беспроводной зарядки Qi 2.2, благодаря которому iPhone 17 сможет заряжаться с мощностью до 50 Вт - это более чем в три раза быстрее по сравнению с нынешним лимитом в 15 Вт.

Кроме того, Qi 2.2 обеспечит улучшенную магнитную фиксацию и более высокую эффективность зарядки, что особенно важно для пользователей MagSafe-аксессуаров.