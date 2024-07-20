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"Плагиатище": блогер пристыдил сразу двух украинских певцов, которые "вдохновились" песнями из РФ

Колин, Рассел и Волканов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинский блогер Ваня Рассел публично пристыдил двух артистов. Их песни оказались очень похожими на треки, которые много лет назад выпустили россияне. В плагиате заподозрили Дмитрия Волканова и Эвана Колина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которыми Рассел поделился в Instagram.

На что похож новый трек экс-подопечного Данилко

Недавно Волканов (Volkanov) представил песню "Я на Жигулі". Зажигательный трек, похожий по мотивам на веселые хиты Верки Сердючки быстро "завирусился". И конечно, артиста начали сравнивать с Андреем Данилко, с которым тот раньше работал.

Впрочем, Рассел заметил кое-что другое. Трек Волканова напоминает песню российской группы "Премьер министр". А в комментариях юзеры отметили, что это не единственный трек артистов из страны-агрессорки, очень похожий на "Я на Жигулі".

 

Новый хит Эвана Колина плагиат?

А еще один трек, на который обратил внимание Рассел - "Змія" Колина. В нем он пел о неудачных отношениях. Впрочем, мелодия песни очень напоминает старую песню "Ветер с моря дул", которую исполняла путинистка Натальи.

Оба видео блогера подписал одинаково - "Плагиатище". Также он придумал шуточное название для новой рубрики - "7 нот". Именно словами "всего 7 нот" часто оправдываются артисты, которых ловят на плагиате. Мол, все чем-то вдохновляются, иногда даже нечаянно.

 

Как реагирует сеть

Комментарий под видео Рассела разные. Одни пользователи признаются, что они ошарашены такими "совпадениями". Остальные же пытаются защитить артистов словами о том, что "россияне украли у нас гораздо больше". Также люди пишут:

  • "Очень, очень похоже"
  • "Крутая рубрика"
  • "Жесть"
  • "Это точно плагиат"
  • "Стыд".
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