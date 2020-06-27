Пиво врятує від слабоумства: вчені назвали нову властивість популярного напою

Пиво виявилося дуже корисним для організму людини. Вчені заявили, що вживання пива значно знижує ризик розвитку деменції та старечого недоумства.

Вчені з Японії провели масштабне дослідження з використанням добровольців, у яких вже почалося вибіркове зниження когнітивної діяльності та з'явилися проблеми з пам'яттю. Вік добровольців – від 45 до 69 років. Про це пише видання The Standart.

Групу поділили на дві частини, одним давали екстракт хмелю, другим – плацебо. Під час експерименту добровольці проходили серію інтелектуальних тестів, які показували концентрацію уваги та допомагали перевірити стан пам'яті. Також у всіх випробуваних брали аналізи крові та слини, перевіряли їх на вплив гормонів і хімікатів, які пов'язані з когнітивним функціоналом і стресами.

Через 12 тижнів вчені прийшли до разючих результатів. З'ясувалося, що у тієї групи, яка щодня отримувала екстракт хмелю, когнітивний функціонал був помітно покращений. Основний компонент хмелю, кислота MHBA, допомагає поліпшити пам'ять і знижує ризик виникнення старечого недоумства.

Результат дослідження дозволяє зробити висновки про те, що пиво є корисним напоєм для організму.

"Пиво корисно для мозку, оскільки допомагає покращувати концентрацію і прискорювати розумові процеси. Ті добровольці, що його вживали, демонстрували більш міцну пам'ять, і здатність розгадувати інтелектуальні пазли", - розповіли автори дослідження.

Вони додали, що для досягнення необхідного ефекту варто пити тільки натуральне пиво або екстракт хмелю, так, як тільки вони знімають стрес і підвищують настрій.

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