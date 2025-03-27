Пицца без муки и майонеза: Настя Каменских дала рецепт идеального блюда для похудения (видео)

Рецепт пиццы без теста

Певица рассказала, что такая пицца на вкус, будто настоящая. К тому же блюдо легко готовится и подойдет тем, кто хочет полакомиться чем-то вкусненьким, но без вреда для фигуры.

Для приготовления Настя советует взять такие ингредиенты:

1 куриное яйцо и одну цветную капусту - для основы

томатная сальса, моцарелла, пармезан.

Начнем приготовление. Натрите цветную капусту, добавьте к ней яйцо и замешивайте тесто. Далее выкладывайте массу на противень, формируйте ее, будто лепешку. Форма может быть произвольной - круглой или квадратной.

Затем отправляйте противень в духовку и выпекайте основу примерно 15 минут (при температуре 180 градусов). Затем доставайте лепешку и выкладывайте на нее начинку.

Каменских смазала основу сальсой, выложила моцареллу и засыпала это все тертым пармезаном. У Насти была именно пицца "Маргарита", но начинку можно изменить в зависимости от ваших предпочтений.

Затем верните противень с лепешкой в духовку. Дайте пицце пропечься (примерно 10 минут), а затем подавайте легкое и вкусное блюдо на стол.

В комментариях юзеры оценили рецепт от Каменских. Они пишут:

"Я такой рецепт тоже даю на похудении, можно вместо капусты кабачок. Это супер"

"Классный рецепт"

"Очень вкусно, спасибо".

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