Пицца без муки и майонеза: Настя Каменских дала рецепт идеального блюда для похудения (видео)

Певица Настя Каменских поделилась рецептом пиццы, которая подойдет тем, кто следит за фигурой, или же просто любит легкие блюда без муки. Звезда рассказала, что это очень вкусно.

Как приготовить пиццу без муки, дрожжей и майонеза, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram Каменских.

Рецепт пиццы без теста

Певица рассказала, что такая пицца на вкус, будто настоящая. К тому же блюдо легко готовится и подойдет тем, кто хочет полакомиться чем-то вкусненьким, но без вреда для фигуры.

Для приготовления Настя советует взять такие ингредиенты:

1 куриное яйцо и одну цветную капусту - для основы

томатная сальса, моцарелла, пармезан.

Начнем приготовление. Натрите цветную капусту, добавьте к ней яйцо и замешивайте тесто. Далее выкладывайте массу на противень, формируйте ее, будто лепешку. Форма может быть произвольной - круглой или квадратной.

Затем отправляйте противень в духовку и выпекайте основу примерно 15 минут (при температуре 180 градусов). Затем доставайте лепешку и выкладывайте на нее начинку.

Каменских смазала основу сальсой, выложила моцареллу и засыпала это все тертым пармезаном. У Насти была именно пицца "Маргарита", но начинку можно изменить в зависимости от ваших предпочтений.

Затем верните противень с лепешкой в духовку. Дайте пицце пропечься (примерно 10 минут), а затем подавайте легкое и вкусное блюдо на стол.

В комментариях юзеры оценили рецепт от Каменских. Они пишут:

"Я такой рецепт тоже даю на похудении, можно вместо капусты кабачок. Это супер"

"Классный рецепт"

"Очень вкусно, спасибо".

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