Пицца с ананасами. Ресторатор наконец объяснил, почему это "оскорбление" для итальянцев

По его словам, пицца с ананасами - это действительно "красная тряпка" для многих итальянцев.

"Пицца с ананасами для них - это что-то вроде кулинарного "священнодействия", которое нарушает все правила. Они очень серьезно относятся к своей кухне", - рассказывает Олексив.

Он добавляет, что они часто с иронией и даже некоторым возмущением воспринимают это блюдо, считая, что ананас совершенно не вписывается в классический итальянский вкус пиццы.

По мнению итальянцев, ананас не вписывается во вкус итальянской пиццы (фото: Freepik)

Что касается жареных спагетти, говорит ресторатор, то здесь больше иронии, чем гнева.

"Это скорее кулинарный курьез и мем, над которыми итальянцы смеются, чем серьезное блюдо. Они считают, что пасту не нужно перегружать маслом или жиром, как это иногда делают в некоторых вариациях, и что простота и качество ингредиентов - это ключ", - объясняет Николай.

Хотя эти блюда имеют место в кулинарных разговорах, они часто используются как шутки и способы подчеркнуть серьезное отношение итальянцев к своему гастрономическому наследию, добавляет он.