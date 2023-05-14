Так пить воду нельзя! Нутрициолог предостерегла от самых распространенных ошибок

Как нехватка воды влияет на организм

"Каждый день мы выдыхаем примерно 700 мл воды, а через кожу испаряется где-то 200 мл. Наша детокс-система (печень/почки) страдает/плохо выполняет свои функции, если мы пьем очень мало воды", - объясняет эксперт.

Она добавляет, что несоблюдение водного баланса плохо влияет на качество кожи, на работу желудочно-кишечного тракта, перистальтику кишечника и даже на настроение и когнитивные функции.

"И голова иногда болит не только из-за нехватки кислорода в помещении, а потому, что организму не хватает воды", - говорит нутрициолог.

Какую воду лучше пить

"Воду с лимоном можно пить только здоровым людям. Натощак пить всяческие фреши, лимонную воду и тому подобное не рекомендуется, потому что если есть проблемы с кислотностью желудка (даже если она снижена), это может усугубить ситуацию", - объясняет Кулинская.

Также она отмечает, что вода с лимоном не улучшает пищеварение и не убивает микробы, а только может спровоцировать ожог слизистой полости рта.

"А вот когда мы просыпаемся, и перед завтраком, выпиваем стакан теплой воды, она действительно немного расслабляет сфинктер желчного пузыря и помогает жёлчеотделению. Дальше пить теплую воду не обязательно", - говорит эксперт.

Мифы о питьевом режиме

"Самый популярный миф о том, что чай и кофе выводят из организма воду, поэтому после них нужно обязательно пить стакан воды. На самом деле - нет. Они будут работать как диуретики, поэтому вы будете чаще ходить в туалет", - объясняет нутрициолог.

Еще один миф - нужно выпивать 8 стаканов ежедневно.

"Вода важный компонент нашей крови, которая на 99% состоит из плазмы, и в основном - из воды. Избыток воды в организме приводит к снижению электролитов (это сухая часть плазмы крови), в результате кровь становится гипотонической и может привести к нарушениям по всему организма. Поэтому не нужно пить слишком много воды. Только если вы профессиональный спортсмен или живете в жарком климате", - объясняет Кулинская.