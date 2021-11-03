RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як харчуватися під час COVID-19: ця їжа може покращити самопочуття

Автор: Тетяна Самарук

Людина, яка захворіла на коронавірус може відчувати слабкість та багато інших симптомів. Однак, покращити самопочуття та перебіг захворювання можна за допомогою кількох продуктів харчування.

Про це пише Eating Well.

Також ці поради можна використовувати при ГРВІ та застуді.

Що їсти під час коронавірусу

По перше, це потрібно дотримуватись усіх рекомендацій лікаря. Також важливо знати, що усі рекомендації є загальними, тому ви можете обрати лише ті продукти та напої, які вам до вподоби.

Водний баланс

Якщо під час захворювання у вас є лихоманка, чи діарея, то ця порада для вас є необхідною. Зокрема, ці симптоми призводять до зневоднення, тому необхідно підтримувати баланс рідин в організмі, для цього додайте в раціон:

  • воду;
  • чай з медом;
  • бульйон;
  • сік.

Водний баланс при коронавірусі дуже важливий (freepik)

Зазначається, що чай наповнить організм водою, а мед заспокоїть кашель. А натуральний сік допоможе підтримати водний баланс та наситить корисними вітамінами.

Калорії під час коронавірусу

Під час коронавірусу або застуди організм потребує багато енергії, щоб ефективно боротись із захворюванням. Тому організм черпає сили переважно з їжі, тому важливо подбати про збалансований раціон.

Якщо ви хочете замінити натуральні вітаміни з продуктів на добавки, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем щодо доз та терміну вживання.

Які продукти потрібно виключити

Перш за все потрібно відмовитись від алкоголю. Адже він зневоднює, пригнічує імунну систему, заважаючи їй боротись з вірусом, та призводить до нудоти. Також потрібно виключити крекери та інші хрустики, гостру і кислу їжу (лимон, оцет), адже вони можуть подразнювати горло.

При коронавірусі не можна вживати алкоголь (freepik)

Раніше ми повідомляли, що люди з якими хворобами найчастіше помирають від коронавірусу.

Також ми писали, що вчені назвали найкращий час доби для вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
продуктыКоронавірус