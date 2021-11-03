Як харчуватися під час COVID-19: ця їжа може покращити самопочуття

Також ці поради можна використовувати при ГРВІ та застуді.

Що їсти під час коронавірусу

По перше, це потрібно дотримуватись усіх рекомендацій лікаря. Також важливо знати, що усі рекомендації є загальними, тому ви можете обрати лише ті продукти та напої, які вам до вподоби.

Водний баланс

Якщо під час захворювання у вас є лихоманка, чи діарея, то ця порада для вас є необхідною. Зокрема, ці симптоми призводять до зневоднення, тому необхідно підтримувати баланс рідин в організмі, для цього додайте в раціон:

воду;

чай з медом;

бульйон;

сік.

Водний баланс при коронавірусі дуже важливий (freepik)

Зазначається, що чай наповнить організм водою, а мед заспокоїть кашель. А натуральний сік допоможе підтримати водний баланс та наситить корисними вітамінами.

Калорії під час коронавірусу

Під час коронавірусу або застуди організм потребує багато енергії, щоб ефективно боротись із захворюванням. Тому організм черпає сили переважно з їжі, тому важливо подбати про збалансований раціон.

Якщо ви хочете замінити натуральні вітаміни з продуктів на добавки, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем щодо доз та терміну вживання.

Які продукти потрібно виключити

Перш за все потрібно відмовитись від алкоголю. Адже він зневоднює, пригнічує імунну систему, заважаючи їй боротись з вірусом, та призводить до нудоти. Також потрібно виключити крекери та інші хрустики, гостру і кислу їжу (лимон, оцет), адже вони можуть подразнювати горло.

При коронавірусі не можна вживати алкоголь (freepik)