Харчування годуючої мами: Комаровський зруйнував міфи і дав корисні поради

Доктор Комаровський розповів, як жінці, яка годує груддю дитину, максимально полегшити собі життя, при цьому не нашкодивши малюку. Він також пояснив, як запобігти алергії у малюка.

Комаровський радить годуючим мамам не дотримуватися ніяких дієт. Про дієти жінкам в положенні слід забути зовсім. Він також говорить про те, що жінці можна після вагітності і пологів їсти все те, що вона їла до пологів. Про це Євген Комаровський розповів на своїй сторінці в Instagram.

При цьому жінкам не рекомендується експериментувати з їжею під час годування груддю. Мається на увазі їсти те, що ви ніколи не їли до цього. Також ні в якому разі не можна вживати алкоголь, і навіть у малих дозах.

Годуючим жінкам можна вживати каву і чай. Єдине, що необхідно пам'ятати про те, що надлишок кофеїну може порушувати сон дитини. Медична наука вважає, що мамі можна пити до трьох чашок кави в день.

Жінкам рекомендується вживати у свій раціон якісні морепродукти, хоча б 300 грамів в тиждень. При цьому він зазначив, що у довгоживучих великих риб, таких як тунець, макрель, і деяких акул, може бути висока концентрація ртуті. Тому цих риб їсти не треба.

Експерт також підкреслив, що годування грудьми – це не привід голодувати. Норма калорій для годуючої мами на 400-500 кілокалорій на добу вище, ніж у звичайної жінки.

Годуючим жінкам рекомендується повноцінне і різноманітне харчування. Їм необхідно вживати молочні продукти, м'ясо, рибу, фрукти і овочі. При цьому необхідно дотримуватися правил харчової безпеки.

Якщо якийсь продукт викликає у дитини проблеми, наприклад, занепокоєння, порушення сну, появу висипки, то цей продукт бажано не повністю виключити з раціону, а максимально скоротити.

Якщо у вас є харчові звички, вегетаріанство, наприклад, то медична наука може вам порадити конкретні препарати або добавки до їжі, щоб ризик ваших харчових звичок був мінімальним для дитини.

Кількість молока в жінки безпосередньо пов'язана з кількістю рідини в організмі. В умовах дефіциту рідини, перегріву або активної пітливості, лактація зменшується. Тому потрібно багато і вчасно пити, але уникати солодких напоїв. Можна пити воду, компоти, натуральні соки.

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