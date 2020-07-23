Харчування годуючої мами: Комаровський зруйнував міфи і дав корисні поради

Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровський розповів, що потрібно знати про правильне харчування годуючої мами

Доктор Комаровський розповів, як жінці, яка годує груддю дитину, максимально полегшити собі життя, при цьому не нашкодивши малюку. Він також пояснив, як запобігти алергії у малюка.

Комаровський радить годуючим мамам не дотримуватися ніяких дієт. Про дієти жінкам в положенні слід забути зовсім. Він також говорить про те, що жінці можна після вагітності і пологів їсти все те, що вона їла до пологів. Про це Євген Комаровський розповів на своїй сторінці в Instagram.

При цьому жінкам не рекомендується експериментувати з їжею під час годування груддю. Мається на увазі їсти те, що ви ніколи не їли до цього. Також ні в якому разі не можна вживати алкоголь, і навіть у малих дозах.

Годуючим жінкам можна вживати каву і чай. Єдине, що необхідно пам'ятати про те, що надлишок кофеїну може порушувати сон дитини. Медична наука вважає, що мамі можна пити до трьох чашок кави в день.

Жінкам рекомендується вживати у свій раціон якісні морепродукти, хоча б 300 грамів в тиждень. При цьому він зазначив, що у довгоживучих великих риб, таких як тунець, макрель, і деяких акул, може бути висока концентрація ртуті. Тому цих риб їсти не треба.

Експерт також підкреслив, що годування грудьми – це не привід голодувати. Норма калорій для годуючої мами на 400-500 кілокалорій на добу вище, ніж у звичайної жінки.

Годуючим жінкам рекомендується повноцінне і різноманітне харчування. Їм необхідно вживати молочні продукти, м'ясо, рибу, фрукти і овочі. При цьому необхідно дотримуватися правил харчової безпеки.

Якщо якийсь продукт викликає у дитини проблеми, наприклад, занепокоєння, порушення сну, появу висипки, то цей продукт бажано не повністю виключити з раціону, а максимально скоротити.

Якщо у вас є харчові звички, вегетаріанство, наприклад, то медична наука може вам порадити конкретні препарати або добавки до їжі, щоб ризик ваших харчових звичок був мінімальним для дитини.

Кількість молока в жінки безпосередньо пов'язана з кількістю рідини в організмі. В умовах дефіциту рідини, перегріву або активної пітливості, лактація зменшується. Тому потрібно багато і вчасно пити, але уникати солодких напоїв. Можна пити воду, компоти, натуральні соки.

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