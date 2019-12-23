Пити чи не пити: Супрун шокувала фактами про алкоголь і рак

Уляна Супрун повідомила, що не всі знають, наскільки сильно алкогольні напої впливають на ризик захворіти на онкологічні захворювання. Те, що спиртне шкідливо знають всі, але наскільки це небезпечно розуміють не всі. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці. Наприклад, французи знають, що алкоголь шкідливий, але не вірять, що він може вплинути на захворювання раком, а американці, навпаки, 40% з них впевнені, що спиртне призводить до онкології.

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Жахливі факти про алкоголь, які ви могли не знати:

Алкоголь є сильним канцерогеном, він збільшує ризик виникнення пухлин в кілька разів.

Оцтовий альдегід, який утворюється з етанолу (спирту) - дуже токсичний і серйозно впливає на структуру ДНК.

Спиртне погіршує засвоєння в кишечнику вітамінів А, D, C, E, каротиноїдів та вітамінів групи В.

Алкоголь збільшує рівень естрогену, а деякі форми раку грудей дуже пов'язані з надлишком цього гормону.

Звичайно, всі знають, що онкологія часто є спадковою, також впливає час, проведений на сонці, канцерогени, куріння, вірусні захворювання, харчування, але не варто забувати, що 25 грамів чистого спирту щодня підвищує ризики онкології в рази.

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Як алкоголь впливає на ці ризики:

Якщо ви часто п'єте алкоголь - то ризик виникнення раку ротової порожнини виникає у вас в 1.8-5 і 1.4-2.6 рази. Куріння тільки підсилює ці ризики.

Рак стравоходу дуже часто утворюється у тих людей, які зловживають алкоголем і швидко п'яніють.

Ризик раку печінки зростає вдвічі у людей, які регулярно випивають. Рак печінки досить поширений, після лікування виживають тільки 18% людей.

Рак грудей є найбільш поширеним типом раку серед жінок, і становить майже чверть всіх випадків раку. Ризик збільшується в 1.2 рази у тих, хто помірно п'є, і в 1.6 раз в сильно питущих.

Рак прямої кишки відбувається в 1.2-1.5 разів частіше у тих, хто часто прикладається до пляшки.

Супрун нагадала, що алкоголь впливає на кожну клітинку вашого тіла, тому подумайте перед тим, як в черговий раз спокуситися алкоголем.