Пити чи не пити: Супрун шокувала фактами про алкоголь і рак

Уляна Супрун розповіла, що алкоголь дуже сильно збільшує ризик захворіти на рак
Уляна Супрун повідомила, що не всі знають, наскільки сильно алкогольні напої впливають на ризик захворіти на онкологічні захворювання. Те, що спиртне шкідливо знають всі, але наскільки це небезпечно розуміють не всі. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці. Наприклад, французи знають, що алкоголь шкідливий, але не вірять, що він може вплинути на захворювання раком, а американці, навпаки, 40% з них впевнені, що спиртне призводить до онкології.
Від чого найчастіше помирають українці: названо найбільш сумні причини
Жахливі факти про алкоголь, які ви могли не знати:
Звичайно, всі знають, що онкологія часто є спадковою, також впливає час, проведений на сонці, канцерогени, куріння, вірусні захворювання, харчування, але не варто забувати, що 25 грамів чистого спирту щодня підвищує ризики онкології в рази.
Супрун розповіла про просту звичку: вона знизила смертність в рази
Як алкоголь впливає на ці ризики:
Супрун нагадала, що алкоголь впливає на кожну клітинку вашого тіла, тому подумайте перед тим, як в черговий раз спокуситися алкоголем.