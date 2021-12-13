Пити антибіотик чи ні? Комаровський назвав аналіз при коронавірусі, який дасть точну відповідь

Доктор Комаровський пояснив, як можна визначити приєднання бактеріальної інфекції при коронавірусі. Він вказав на один важливий нюанс.
Про це Комаровський розповів на своєму офіційному сайті.
Фахівцеві поставили питання про те, яким аналізом модно визначити приєднання бактеріальної інфекції при вірусному захворюванні.
Річ у тому, що вірусну інфекцію антибіотиками лікувати не можна, а ось бактеріальну – можна і потрібно.
Але для призначення спеціальних препаратів, лікар повинен провести відповідні аналізи та поставити діагноз.
Як зазначає доктор Комаровський, найкращий спосіб в такій ситуації – стандартний клінічний аналіз крові.
"Це базова інформація, якої достатньо: рівень лейкоцитів, лейкоцитарна формула. Особливо круто, якщо лейкоцитарну формулу може оцінити лікар-лаборант — тобто не машина буде вважати формулу, а жива людина оком подивиться", - вказав на важливий нюанс експерт.
Також лікар пояснив, які саме показники будуть вказувати на те, що крім вірусу в організмі почала розвиватися також бактеріальна інфекція.
"Співвідношення лімфоцитів і нейтрофілів, як і загальний рівень лейкоцитів, чітко говорить про наявність або відсутність бактеріальної інфекції. Особливо якщо ми маємо можливість оцінювати зміну формули крові, її динаміку: ось сьогодні був такий рівень лейкоцитів, а через три дні став ось такий", - пояснив Комаровський.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав симптоми, при яких потрібно негайно бігти до лікаря.
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