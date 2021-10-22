В пістолеті Болдуїна був бойовий патрон: нові деталі загибелі українки на зйомках

Зазначається, що на думку слідчих, під час зйомок сцени була використана вогнепальна зброя.

"Детективи розслідують, як і який тип патрона був випущений", - йдеться в заяві шерифа.

Попередньо встановлено, що НП на знімальному майданчику сталася у зв'язку з розривом пістолета з холостими патронами.

Представник Болдуїна каже, що виробництво картини на цей час призупинено, пише USA Today.

"Безпека наших акторів і знімальної групи залишається нашим головним пріоритетом", - сказав він

За даними місцевої преси, реквізити до зйомок, у тому числі пістолет, готували співробітники з Нью-Мексико. Ймовірно, одна бойова куля розірвалася в стволі реквізитної зброї. Осколками поранило оператора 42-річну Галину Гатчинс з України, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соуза.

Галина Гатчинс, оператор-постановник фільму "Іржа" (фото: Getty Images)

Як уточнила у своєму Twitter актриса Френсіс Фішер, яка також знімається в картині, Соуза вже виписали з клініки.

63-річний Алек Болдуїн шокований подією. Раніше в ЗМІ з'явилися фото, як актор гірко плаче - його зняли журналісти біля офісу шерифа округу Санта-Фе.

Алек Болдуїн в сльозах біля офісу шерифа (фото: The New Mexican)

Американський актор видалив з соціальних мереж всі фотографії зі зйомок. Болдуїн заявив, що у всьому співпрацює зі слідством, і додав, що підтримує контакт з чоловіком трагічно загиблої Гатчинс, готовий надавати допомогу.

Алек Болдуїн на зйомках "Іржі" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Зазначимо, що використання вогнепальної зброї на знімальному майданчику регулюється суворими стандартами безпеки. Але трагічні інциденти все ж часом трапляються. Холості патрони використовуються в кіноіндустрії для імітації бойових. Причина, за якою вони настільки реалістичні, полягає в тому, що холості патрони - це, по суті, модифіковані справжні кулі.