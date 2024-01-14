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Песня как доказательство: популярный рэпер получил пожизненный срок за двойное убийство

T-Sav (фото: twitter.com/Levi2907)
Автор: Иванна Пашкевич

24-летний канадский рэп-исполнитель по имени Тайрел Нгуен, известный под псевдонимом T-Sav, был приговорен к двойному пожизненному сроку за убийство двух человек, признанных им в своих песнях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CBС.

Что известно

Судья Верховного суда Британской Колумбии признал, что один из треков, созданных рэпером, содержал тонкое признание в убийстве гангстера Рандипа Канга в 2017 году.

Этот момент, в сочетании с показаниями основного свидетеля, убедил судью в виновности музыканта также в убийстве студента университета Джагвира Сингха Малхи.

Рандип Канг (фото: twitter.com/redfmvancouver)

Согласно представленным в суде доказательствам, убийство Канга было результатом столкновения двух банд Нижнего Мейнленда - "Братьев-охранников" и "Красных скорпионов".

Смерть студента была, очевидно, ошибкой.

Джагвир Сингх (фото: twitter.com/redfmvancouver)

Видео на YouTube под названием "My Life" (Моя жизнь), опубликованное Нгуеном, содержало тексты песен, в которых, по утверждению прокуроров, явно прозвучали намеки на убийство Канга.

Сейчас это видео недоступно на YouTube-канале артиста.

Статья CBС о T-Sav (фото: скриншот издания)

Недавно всемирно известный рэпер 50 Cent объявил, что практикует отказ от секса.

Также мы рассказывали, что популярному актеру предъявили обвинение в изнасиловании на съемках фильма.

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