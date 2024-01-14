Песня как доказательство: популярный рэпер получил пожизненный срок за двойное убийство

24-летний канадский рэп-исполнитель по имени Тайрел Нгуен, известный под псевдонимом T-Sav, был приговорен к двойному пожизненному сроку за убийство двух человек, признанных им в своих песнях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CBС.
Судья Верховного суда Британской Колумбии признал, что один из треков, созданных рэпером, содержал тонкое признание в убийстве гангстера Рандипа Канга в 2017 году.
Этот момент, в сочетании с показаниями основного свидетеля, убедил судью в виновности музыканта также в убийстве студента университета Джагвира Сингха Малхи.
Рандип Канг (фото: twitter.com/redfmvancouver)
Согласно представленным в суде доказательствам, убийство Канга было результатом столкновения двух банд Нижнего Мейнленда - "Братьев-охранников" и "Красных скорпионов".
Смерть студента была, очевидно, ошибкой.
Джагвир Сингх (фото: twitter.com/redfmvancouver)
Видео на YouTube под названием "My Life" (Моя жизнь), опубликованное Нгуеном, содержало тексты песен, в которых, по утверждению прокуроров, явно прозвучали намеки на убийство Канга.
Сейчас это видео недоступно на YouTube-канале артиста.
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