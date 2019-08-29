Лист після похорону: вбивці воїна АТО написали його сім'ї

Вбивці воїна АТО відправили лист його дружини (фото: колаж РБК-Україна)

Жінка була шокована листом вбивць її чоловіка

Дружина загиблого на Донбасі захисника України розповіла жахливу історію, яка сталася в їхній родині. Володимир Якобчук загинув в зоні проведення АТО ще на початку війни, але його дружина Антоніна зважилася розповісти про це тільки зараз. Про це повідомляє луцьке видання "Вісник К".

Антоніна була знайома зі своїм чоловіком ще зі шкільної лави. Вони почали зустрічатися в 2006 році, а через два роки узаконили свої стосунки. У 2010 році у них народився первісток Влад, а через рік на світ з'явився другий син Артем.

Володимир дев'ять місяців пробув у миротворчих військах ООН в Африці, а потім у 2014 році його відправили в зону АТО. Перед від'їздом чоловіка в Луганську область жінка відчувала якийсь неспокій, і просила чоловіка не їхати на війну, але він був непохитний і просто не зміг би сидіти вдома, коли в країні почали відбуватися такі події.

Володимир Якобчук разом з дружиною і дітьми (фото: visnyk.lutsk.ua)

В АТО його відправили 7 травня, а вже через 5 тижнів, 17 червня 2014 року, його вбили бойовики. Володимиру було всього 27 років. Трагедія сталася в місті Щастя, в якому проходили запеклі бої.

Бійці їхали на допомогу Айдару і їх БТР був першим. Вони потрапили в засідку до сепаратистів, які підірвали іх транспорт. Крім того, бойовики після цього влаштували фотосесію на тлі розбитого БТРа і трупів українських військових.

За словами дружини загиблого, найважчий період наступив одразу після похорону. На 9 день листоноша принесла лист від вбивць Володимира. Вони вислали паспорт і фотографію синів, яку він завжди носив з собою.

Бойовики написали, що вбили чоловіка, тому що він прийшов на їх землю заробляти гроші. При цьому Антоніна зазначила, що її чоловік тоді отримував 2200 гривень.

Жінка з дітьми залишилися жити в своєму рідному селі, де вона прожила кілька років щасливого подружнього життя разом зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, що ветеран АТО втратив медаль на Майдані і просить повернути її, тому що вона має для нього надзвичайно важливе значення.

Раніше повідомлялося про те, що в мережі з'явилося яскраве відео того, як військові ЗСУ в черговий раз знищили позиції бойовиків на Донбасі.