Писателя Владимира Вакуленко убили российские оккупанты в Харьковской области: тело нашли в безымянной могиле

Владимир Вакуленко попал в плен к российским оккупантам в конце марта. Это произошло в селе Капитоливка возле Изюма Харьковской области. По словам Новицкой, вместе с Владимиром исчез и его сын-подросток Виталик.

Причиной могла стать волонтерская деятельность и проукраинская позиция - Вакуленко был участником Революции Достоинства в 2014 году, получил ранение в Мариинском парке от титушек. С 2015 года активно занимался волонтерством, бывал в АТО - в горячих точках.

Мама Владимира узнала, где россияне держат пленных и даже ходила туда - просила, чтобы сына отпустили домой. Позже появилась информация, что пленных вывезли в Россию.

Известно, что Виталик через некоторое время вернулся домой, а вот о Владимире ничего не было известно более полугода. После освобождения Харьковской области были обнаружены массовые захоронения - более 400 тел.

Также велся список тех, кого хоронили, так как этим занималась местная ритуальная служба. В этом списке было обнаружено имя писателя. Но в указанной могиле была похоронена женщина.

Родители Владимира Вакуленко сдали образцы ДНК, чтобы опровергнуть или подтвердить, что сын погиб. 28 ноября стали известны результаты.

"Сегодня под вечер родителям Владимира Вакуленко сообщили, что ДНК-экспертиза подтвердила: в захоронении 319 было тело их сына", - сообщила Новицкая.

Фото: Владимир Вакуленко

Владимир Вакуленко - общественный деятель, волонтер, писатель и переводчик. Автор 13 книг, обладатель нескольких литературных премий, автор работ в альманахах, был редактором нескольких журналов.

У Владимира двое сыновей - 1995 и 2008 годов рождения, Владислав и Виталик. У Виталика диагностировали аутизм и мальчик постоянно проживал с отцом.