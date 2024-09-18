После завершения курса химиотерапии Кейт Миддлтон вернулась к работе: что известно

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Принцесса Уэльская уже провела встречу с членами команды Центра раннего развития ребенка и работниками Кенгсингского дворца в Виндзорском замке. Главной темой мероприятия был проект Кейт по развитию детей раннего возраста.

Этот проект "как опыт раннего детства часто является первопричиной самых трудных социальных проблем, таких как зависимость, распад семьи, плохое психическое здоровье, самоубийство и беспризорность", о чем говорится в источнике.

Появление Миддлтон на встрече означает ее возвращение к выполнению королевских обязательств.

Кейт Миддлтон вернулась к работе (Фото: Getty Images)

Центр, о котором упоминается выше, жена принца Уильяма открыла летом 2021 года, чтобы таким образом привлечь внимание к важности первых лет жизни детей и необходимости менять общество.

Предполагается, что Кейт будет работать по сокращенному графику и до конца года посетит еще несколько важных мероприятий. В том числе она присоединится к королеве Камилле в День перемирия, который состоится в ноябре. Также ее должны увидеть на ежегодном концерте рождественских гимнов в Вестмистенском аббатстве в декабре.

Этим летом Кейт дважды появлялась на публике: в июне она посетила церемонию Trooping the Colour, а в июле появилась на Уимблдоне.

Миддлтон со своим мужем принцем Уильямом (Фото: Getty Images)

Однако официально никаких других заявлений по поводу рабочих обязанностей принцессы Уэльской пока не подтверждено. Она будет приобщаться к мероприятиям и королевским обязанностям, "когда будет иметь возможность", пишет источник.

Напомним, в начале сентября Миддлтон поделилась в сети трогательным семейным видео, в котором сообщила о завершении курса химиотерапии. В ролике можно увидеть принца Уильяма и детей пары: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

"Я не могу передать вам, какое это облегчение - наконец-то завершить курс химиотерапии. Теперь я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы избежать рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к лечению и полному выздоровлению еще долгий", - сообщала Мидлтон хорошую новость.

Об онкологии у принцессы Уэльской стало известно в марте. Перед этим ей сделали операцию на брюшной полости. Представительница королевской семьи не стала уточнять детали относительно своего недуга, но благодарила всех за поддержку и теплые слова, которые получала от поклонников со всего мира.