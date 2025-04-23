После его признания в инцесте: Бьянка Цензори шокировала решением о браке с Канье Уэстом

Как выяснилось, Бьянка решила воссоединиться с Уэстом и поддержать его на фоне его откровенного признания. В новой песне он заявил, что занимался оральным сексом с кузеном, когда был подростком. Многие предполагают, что таким образом артист просто пытается удерживать внимание, другие же разочарованы в его поведении или вовсе не верят очередным провокационным словам.

На днях пару снова заметили вместе на прогулке в Испании после того, как в сети обсуждали их потенциальный развод. Архитектор вернулась к любимому и полностью поддерживает его смелость.

"Канье и Бьянка поехали в Испанию для релиза видео на эту песню, потому что знали, что оно вызовет большой резонанс. Бьянка полностью его поддерживает. То, что сделал Канье - невероятно смело и поможет многим людям", - рассказал инсайдер, приближенный к супругам.

По его словам, своей откровенной композицией Уэст хотел поддержать жертв сексуального насилия.

"Это то, что слишком часто случается в семьях, но об этом никогда не говорят. Это поможет многим людям, которые страдают молча, и она (Бьянка - ред) им гордится. Хотя Бьянка не соглашалась с некоторыми последними поступками Канье, в этом она его поддерживает", - сказал инсайдер.

Бьянка Цензори (фото: Getty Images)

Что известно о скандальном заявлении Канье

Артист опубликовал клип на песню "Кузен", в которой говорится об интимном опыте с родственником. Также он вспоминает, что "правда однажды освободит". В видео использованы провокационные визуальные образы. Кроме того, Канье затрагивает тему разлуки с женой Бьянкой, умоляя ее вернуться.

"Я сказал тебе, не оставляй меня, мне нужна ты рядом. В тот раз, когда ты ушла, я не мог уснуть той ночью... Если ты не уйдешь, я, пожалуй, буду в порядке" - пропел он.

Кузен, о котором идет речь, был заключен пожизненно за убийство, совершенное в 17-летнем возрасте.

"Эта песня называется "Кузены" о моем двоюродном брате, который пожизненно сидит в тюрьме за убийство беременной женщины через несколько лет после того, как я сказал ему, что мы больше не будем «смотреть вместе грязные журналы», - прокомментировал релиз рэпер.



Что известно о разводе Уэста и Цензори

В феврале появились слухи, что после ряда публичных скандалов, в частности появления на церемонии "Грэмми" и антисемитских сообщений рэпера, пара обратилась к адвокатам. Рэпер якобы посетил по меньшей мере трех юристов, когда же Бьянка одного. Он хотел подать на развод, однако подавляющее большинство юристов отказывалось представлять исполнителя на фоне связанных с ним скандалов. Один все же решил оформить заявление, однако впоследствии Уэст передумал.

Как известно, Канье и Бьянка провели тайную свадебную церемонию примерно в январе 2023 года. Сейчас они снова вместе.

"Бьянка знала, что каждому из них нужно пространство, чтобы все переосмыслить. Предоставить друг другу эту свободу - единственный способ сохранить их брак", - отметил инсайдер.

Что известно об отношениях Уэста и Цензори (фото: Getty Images)