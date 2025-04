После его признания в инцесте: Бьянка Цензори шокировала решением о браке с Канье Уэстом

Как выяснилось, Бьянка решила воссоединиться с Уэстом и поддержать его на фоне его откровенного признания. В новой песне он заявил, что занимался оральным сексом с кузеном, когда был подростком. Многие предполагают, что таким образом артист просто пытается удерживать внимание, другие же разочарованы в его поведении или вовсе не верят очередным провокационным словам.

На днях пару снова заметили вместе на прогулке в Испании после того, как в сети обсуждали их потенциальный развод. Архитектор вернулась к любимому и полностью поддерживает его смелость.

"Канье и Бьянка поехали в Испанию для релиза видео на эту песню, потому что знали, что оно вызовет большой резонанс. Бьянка полностью его поддерживает. То, что сделал Канье - невероятно смело и поможет многим людям", - рассказал инсайдер, приближенный к супругам.

