После этого вы бросите курить. Женщина шокировала, показав, что внутри "электронок"

Многие люди продолжают курить электронные сигареты, зная, что они наносят вред здоровью. Женщина шокировала пользователей соцсетей после того, как показала, что находится внутри вейпа.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok пользователя с ником Мария.
В последние годы популярность вейпинга выросла, и все больше подростков курят "элктронки".
Женщина по имени Мария недавно рассказала, как она и ее соседи по квартире решили отказаться от привычки курить электронные сигареты. Они кладут все свои вейпы в банку с водой, чтобы предотвратить их использование.
Британка показала банку, цвет воды в которой стал черно-коричневым от вейпов, которые туда положили. Ее видео в соцсети собрало миллионы лайков.
"Если тебе нужно напоминание о том, чтобы бросить сигареты, это баночка, полная воды, которую мы собрали с моими соседями по комнате, из всех наших вейпов, которые мы положили, когда сказали себе, что собираемся бросить курить", - сказала женщина.
"Но на самом деле это отвратительно. Посмотрите на это, вода будто черная, а в маленькой баночке есть таинственная слизь. Разве это не противно?" - добавила она.
@marialaur3nshehe
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Национальная служба здравоохранения предупреждает, что вейпы могут содержать никотин, и они могут быстро вызвать губительную зависимость у детей и молодежи.
Вейпинг - вреден и его рекомендуют его только взрослым курильщикам, чтобы помочь бросить курить обычные сигареты. Хотя долгосрочные последствия вейпинга все еще исследуются, считается, что они могут оказать негативное влияние на здоровье сердца и легких.
Cancer Research UK предостерегает, что в электронных сигаретах обнаружены некоторые потенциально вредные химические вещества. Большинство электронных сигарет содержат никотин, вызывающий зависимость.
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