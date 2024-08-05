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После скандала с абортом. Экс-мужу Лорак "приписали" примирение с бывшей, и это не Фокси

С кем сейчас бывший Ани Лорак (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Бывший муж Ани Лорак, турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу (Налкагиоглу), которые недавно со скандалом разошелся с блогершей Анастасией Фокси, мог вернуться к своей второй экс-жене - визажистке Лилии Реус. Девушку уже начали с этим поздравлять.

Что известно о личной жизни Мурата и Лилии, а также, как на их вероятное примирение реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Налчаджиоглу снова вернулся к Реус?

Так, недавно визажистка разместила несколько новых фото. А в комментариях под ними пользователи внезапно начали спрашивать о ее отношениях с Налчаджиоглу. При этом не все в восторге от того, что Лилия якобы снова сошлась с Муратом.

"Поздравляю! Вы помирились с Муратом? Счастья вам", - написал один юзер.

"С чем "поздравляете"? С тем, что она себя не уважает?" - написала другая пользовательница.

Сама Лилия не отвечает на все эти комментарии, но фанатов уже не остановить. Еще один комментатор осудил вероятное примирение пары.

"Вы снова сошлись с Муратом? Ну и зря. Глупо. Себя нужно уважать в первую очередь. А то как эта Анастасия его отфутболила, так он сразу вспомнил... Так было и с Каролиной в свое время", - пишет она.

Комментарии пользователей (скриншоты)

Впрочем, ни Лилия, ни Мурат слухи о так называемом возобновлении отношений пока не комментируют.

Что известно о личной жизни Налчаджиоглу

Первой женой Мурата была певица Ани Лорак, предавшая Украину и перешедшая на сторону окупантов. Опальная артистка не только не осудила полномасштабную войну, но и прославляет РФ.

От нее в Налчаджиоглу есть дочь София. После развода с Лорак Налчаджиоглу женился на Реус. Свадьба состоялась в июне 2023 года. Но уже в октябре стало известно, что Мурат и Лилия разводятся.

Налчаджиоглу и Реус (фото: instagram.com/muratnalca)

Затем бизнесмен начал встречаться с блогершей Фокси. Вместе они путешествовали, он даже ей сделал предложение. Но недавно Мурат попал в скандал. Его пассия публично заявила, что сделала от него аборт и разорвала с ним отношения.

Фокси и Налчаджиоглу (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

К слову, ранее известный продюсер объяснил, почему Соловий "погрязла" в скандалах.

Кроме того, недавно стало известно, что на Марию Бурмаку напал маньяк.

При создании материала были использованы источники: Instagram-страницы Реус, Налчаджиоглу и Фокси.

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Ани ЛоракМурат НалчаджиоглусканалЗвезды шоу-бизнеса