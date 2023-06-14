После подрыва Каховской ГЭС на берег Черного моря вынесло около 150 мертвых редких тритонов (фото)

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС мир флоры и фауны продолжает нести потери. Так, на берег Черного моря вынесло 149 мертвых тритонов, занесенных в Красную книгу Украины.

Об этом сообщили на странице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Facebook .

Работники Национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили 149 погибших животных на берегу моря. Однако 55 из них удалось спасти за сутки.

Тритоны не могут проживать в соленой воде, поэтому живых животных отвезли в Дунайский биосферный заповедник, где выпустили на разных участках реки.

"Дорогу "вынужденные переселенцы" перенесли успешно. По оценкам специалистов, они должны хорошо адаптироваться в дунайских водах", - говорится в сообщении.

Сотрудники НПП собирают мертвых и живых животных (фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)

Что известно о тритонах

Тритон обычный - самый распространенный вид тритонов.

В Украине обычный тритон водится в западных, центральных, северных и восточных областях. На юге его граница проходит по Одесской (Беляевский и Белгород-Днестровский районы), Николаевской (Врадиевский район) и Херсонской областям.

Далее в восточном направлении она смещается несколько севернее и идет по Запорожской (остров Хортица), Харьковской и Луганской (Станично-Луганский район) областям.

Тритоны ведут потаенный образ жизни: прячутся под корой, в гнилых пеньках, среди листьев, в ямах, в местах с высокой степенью влажности.

Питаются тритоны многоножками, насекомыми, гусеницами, разнообразными личинками, паукообразными, червями, моллюсками, ракообразными, водяными клопами, личинками жуков-плавунцев, однодневками, равнокрылыми, икрой рыб и лягушек в водный период жизни.