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После подрыва Каховской ГЭС на берег Черного моря вынесло около 150 мертвых редких тритонов (фото)

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Херсонская область, Среда 14 июня 2023 13:13
После подрыва Каховской ГЭС на берег Черного моря вынесло около 150 мертвых редких тритонов (фото) Животные погибли в результате подрыва Каховской ГЭС (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС мир флоры и фауны продолжает нести потери. Так, на берег Черного моря вынесло 149 мертвых тритонов, занесенных в Красную книгу Украины.

Об этом сообщили на странице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Facebook.

Работники Национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили 149 погибших животных на берегу моря. Однако 55 из них удалось спасти за сутки.

Тритоны не могут проживать в соленой воде, поэтому живых животных отвезли в Дунайский биосферный заповедник, где выпустили на разных участках реки.

"Дорогу "вынужденные переселенцы" перенесли успешно. По оценкам специалистов, они должны хорошо адаптироваться в дунайских водах", - говорится в сообщении.

После подрыва Каховской ГЭС на берег Черного моря вынесло около 150 мертвых редких тритонов (фото)После подрыва Каховской ГЭС на берег Черного моря вынесло около 150 мертвых редких тритонов (фото)После подрыва Каховской ГЭС на берег Черного моря вынесло около 150 мертвых редких тритонов (фото)

Сотрудники НПП собирают мертвых и живых животных (фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)

Что известно о тритонах

Тритон обычный - самый распространенный вид тритонов.

В Украине обычный тритон водится в западных, центральных, северных и восточных областях. На юге его граница проходит по Одесской (Беляевский и Белгород-Днестровский районы), Николаевской (Врадиевский район) и Херсонской областям.

Далее в восточном направлении она смещается несколько севернее и идет по Запорожской (остров Хортица), Харьковской и Луганской (Станично-Луганский район) областям.

Тритоны ведут потаенный образ жизни: прячутся под корой, в гнилых пеньках, среди листьев, в ямах, в местах с высокой степенью влажности.

Питаются тритоны многоножками, насекомыми, гусеницами, разнообразными личинками, паукообразными, червями, моллюсками, ракообразными, водяными клопами, личинками жуков-плавунцев, однодневками, равнокрылыми, икрой рыб и лягушек в водный период жизни.

Ранее мы показывали, как выглядит урочище Вырва после подрыва Каховской ГЭС.

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