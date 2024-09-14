"Охрана" Нади Дорофеевой устроила драку и стрельбу. Певица отреагировала (видео)

Певица Надя Дорофеева оказалась в неприятной ситуации. После ее концерта на Львовщине произошла потасовка и стрельба, а сеть обвиняет в этом охранников, якобы работающих на артистку.
Что известно о ситуации и как Дорофеева отреагировала на все это, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, 13 сентября в Telegram-каналах начало появляться видео, на котором можно заметить толпу, непонятные стычки. А потом мужчина в форме охранника достал оружие и стал стрелять в воздух.
Испуганные люди стали убегать. А в описании к видео некоторые писали, будто стреляли охранники Дорофеевой.
Неавно Дорофеева вышла в Stories. Она прокомментировала инцидент и прояснила все подробности.
"Сейчас меня отмечают на новости, что вчера после концерта в Червонограде охрана, как пишут заголовки, охрана Нади Дорофеевой избила людей. Так, во-первых, у меня нет охраны", - заявила певица.
Звезда подчеркнула, что охранников заказывает организатор того или иного мероприятия. И это делается в целях безопасности. Сама Дорофеева не выбирает, кто именно будет охранять людей на концерте.
Дорофеева прокомментировала стрельбу после своего концерта (скриншот)
"Жесть, которая произошла, как вижу в Telegram-каналах на видео, где какой-то человек, возможно, это охранник, я не знаю, он стреляет вверх. Какая-то заварушка. Это уже было после концерта. Мы уже сами услышали выстрелы в гримерке. Подумали, может нам показалось", - отметила певица.
"Я надеюсь, что соответствующие люди и службы, организаторы разберутся с этим вопросом, потому что это абсолютно ненормально", - добавила она.
Напомним, ранее Никита Ломакин рассказал, как чудом спасся от Киркорова.
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При создании материала были использованы источники: пост из Telegram-канала "Реальний Львів", Stories Дорофеевой.