После двух ранений вернулся на фронт: на войне погиб чемпион Европы по боксу

Украинский спорт продолжает нести непоправимые потери от полномасштабного вторжения России. На фронте погиб талантливый боксер Максим Галиничев.
Об этом сообщили на странице Федерации бокса Украины в Facebook.
В мае 2022 года Максим сознательно отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска. После двух ранений он снова вернулся на фронт.
Однако 10 марта погиб в Луганской области от рук российских оккупантов.
Все небезразличные могут поддержать семью Максима. Номер карты для помощи матери:
Перспективный украинский боксер выигрывал "золото" чемпионата Европы среди молодежи 2017 года, был серебряным призером юношеских Олимпийских Игр 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы до 22 лет 2021 года.
За несколько месяцев до начала полномасштабной войны Галиничев давал интервью ФБУ, в котором рассказал, что именно подтолкнуло его к занятиям боксом и мотивировало оставаться в спорте.
По его словам, он хотел обеспечить достойное будущее своим детям.
"Прежде всего, мотивировало желание обеспечить будущее своим детям, чтобы семья мною гордилась. Несмотря на мой молодой возраст, я уже имею свою семью. У меня есть маленькая дочь - Василиса, которой в феврале 2022 года исполнится два года", - сказал он.
Также он добавил, что в секцию по боксу его привел папа в 10 лет.
"Я сразу "загорелся", очень понравилось. На первое время самым сложным было приучить себя к дисциплине, жесткому распорядку. Но со временем я понял, что без этого невозможно - это твой хлеб", - отметил Максим.
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