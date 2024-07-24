"Ушел от жены из-за Тринчер". Актер фильмов для взрослых ответил на упреки хейтеров

Леон ответил хейтерам

По словам актера, его самый большой страх оправдался: все подумали, что он развелся с женой из-за Тринчер.

"Вы постоянно писали об этом, потому что я снялся в ее клипе. Но на самом деле к завершению своих отношений я шел полгода! То есть я еще ее даже в глаза не видел: мы не были знакомы", - написал Леон.

Общаться с артисткой, говорит массажист, они начали только после ее предложения сняться в клипе.

Анна Тринчер с блогером Леоном (фото: instagram.com/leonhub_13)

Сейчас у Сергея и Анны нет ничего общего, "только опыт, который дали друг другу".

"Я сделал все, чтобы она почувствовала на вкус жизни, которой боится, но стремится. Со вкусом вишни. А она сделала все, чтобы я ценил свою жизнь, своих людей и держался подальше слабых, и тех, кто не держит язык зубами", - добавил порноактер.

Также он посоветовал никогда не "прыгать" из одних отношений в другие.

"Вы должны прожить и почувствовать, что вы сделали правильный выбор и, завершив отношения, не растворили себя в другом человеке", - подытожил Леон.

Когда начались слухи о романе блогера с Тринчер

После разрыва с Александром Волошиным Анна сняла страстный клип на свой новый трек "Бар за баром" с блогером Сергеем, который в соцсетях известен как leonhub_13.

Позже стало известно о разрыве актера фильмов для взрослых с женой, блогершей Кристиной Бычковой.

В одном из своих интервью она заявила, что после съемок видеоработы певица и ее муж очень сблизились.

Анна Тринчер с блоггером Леоном (фото: instagram.com/leonhub_13)

По словам девушки, Тринчер открыто с ним флиртовала.

Кристина также рассказала, что после того, как исполнительница узнала ее разрыв с Сергеем, она из женской солидарности прекратила с ним общение.

Анна, по словам Кристины, даже дала девушке несколько советов по разводу, поскольку недавно сама развелась с мужем.