Харчові отруєння: як надати першу допомогу хворому

Харчові отруєння трапляються практично з усіма людьми, незалежно від того, як вони скрупульозно підходять до свого раціону. У теплу пору року кількість отруєнь істотно збільшується, так як високі температури повітря сприяють тому, що продукти псуються швидше. Отруєння можна отримати і під час перекусу в придорожньому кафе, і під час обіду в їдальні і навіть з'ївши свіжі фрукти. Що таке харчове отруєння і як швидко відновити організм, пише "КП в Україні".

Отруєння настає тоді, коли в організм людини разом з їжею потрапляють різні мікроорганізми. Що їсти не варто – можна часто визначити навіть і без спеціальних тестів і аналізів. Якщо навколо продуктів не дуже чисто, якщо продукти зберігаються не в холодильнику, якщо на них закінчився термін придатності або зовнішній вигляд продукту викликає сумнів – їсти не варто.

М'ясні, рибні і грибні продукти – це не вся їжа, яка може викликати отруєння. Уважно варто ставитися до молочних і кисломолочних продуктів, тортів і солодощів з кремом, глазурованих сирків, м'якого сиру, паштетів, яєць, салатів, особливо тих, які заправлені майонезом або сметаною. Всі ці продукти можуть зіпсуватися без холодильника буквально за кілька годин.

Харчові отруєння (obotravlenii.ru)

Перші ознаки харчового отруєння можуть з'явитися вже через півгодини після прийому їжі. Хоча в середньому проходить 4-6 годин, а іноді і доба.

Типові симптоми отруєння:

Діарея.

Сильна нудота.

Багаторазова блювота.

Слабкість.

Запаморочення.

Підвищення температури.

Озноб.

Тяжкість або спазми у шлунку.

Метеоризм.

Рясне слиновиділення.

Які симптоми вказують на те, що потрібно негайно звернутися до лікаря:

Крім розладів травлення, з'являється сильний головний біль, біль в області нирок, печінки або інших внутрішніх органів;

у хворого висока температура, сильне потовиділення, відчуття задухи;

якщо отруїлася маленька дитина або літня людина – обов'язково потрібно звернутися до медиків;

є підозра, що ви отруїлися грибами;

протягом двох днів зберігаються сильна блювота, пронос;

симптоми отруєння зберігаються довше тижня.

При перших ознаках харчового отруєння слід промити шлунок, щоб вивести з нього залишки зараженої їжі. Краще всього використовувати сольовий розчин: 1 чайна ложка харчової соди на 1 літр кип'яченої води або 2 ложки кухонної солі (без гірки) на 5 літрів води. Розчин варто заготовити в обсязі 8-10 літрів і температура повинна бути 35-37 градусів.

Отруїтися можна навіть свіжими овочами і фруктами (edimdoma.ru)

Хворому треба випити в перший прийом відразу від 2-3 склянок розчину до 5-6 склянок, після чого потрібно викликати блювоту. Повторювати процес потрібно до тих пір, поки вода не стане чистою.

Після цього хворому треба забезпечити повний спокій і рясне пиття (кип'ячена вода, неміцний солодкий чай, ягідні морси). Можна давати спеціальні сольові розчини, які відновлюють кислотно-лужний баланс в організмі.

З ліків можна дати ентересорбенти, які виводять токсини, отруту, мікроби і бактерії, і перешкоджають надходженню отрути в кров.

Протягом першої доби краще відмовитися від їжі, а вже на другу можна починати пити бульйон, овочеві супи з рисом. Давати мариновані, гострі, солоні, копчені продукти не можна до повного одужання.

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