Харчове отруєння: як не пропустити небезпечні симптоми, перша допомога

Невдалий похід в кафе або багато випитого алкоголю можуть стати причиною нездужання або розладу травлення. Причиною цьому є мікроби, які, потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, починають синтезувати токсини.

Найчастіше шкідливі мікроорганізми можуть потрапляти в шлунок під час прийому їжі через брудні руки. Отруєння - вкрай небезпечний стан, який без належного лікування може закінчитися невдало.

Якщо ви або ваші знайомі зіткнулися з даною проблемою - очистіть шлунок від отрути, викликавши блювоту. Для цього потерпілому потрібно випити кілька склянок злегка теплої підсоленої води, після чого натиснути кінчиком ложки на корінь язика.

Після того як шлунок буде очищений потрібно застосувати сорбент. Якщо ступінь отруєння легка, проведені процедури можуть принести користь і хворому стане значно легше.

Якщо ж симптоматика не зменшується або навіть навпаки, потерпілому стає гірше, необхідно терміново викликати швидку допомогу. Перші ознаки: біль в животі, тривало підвищена температура тіла, жовті білки очей та постійна блювота.

Не варто забувати, що людина може заразитися через воду та їжу, що містить шкідливі мікроорганізми. Часто отруєння викликають брудні фрукти і ягоди, сира вода та молоко, зіпсовані кисломолочні продукти. Сальмонельоз може виникати через споживання зіпсованого м'яса, яєць, немитих овочів та зелені, що особливо актуально влітку.

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