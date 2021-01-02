Харчове отруєння на свята: як швидко впоратися з проблемою

Експерти розповіли, як швидко впоратися з харчовим отруєнням будинку (Колаж РБК-Україна)

Отруєння після святкового застілля – звичайна справа. Проблема може бути не тільки у неякісних продуктах, але і через то, що поєднання продуктів чи напоїв стало невдалим. Також часто отруєння настає на другий або третій день після свята, коли багато хто намагається доїсти все, що було приготовлено.

Як швидко впоратися з наслідками харчового отруєння в домашніх умовах, розповіли у виданні Ivona.

Допомогти організму можна за допомогою двох етапів.

Перший етап

Випити від 1 до 3 літрів води. Не пийте воду з-під крану, візьміть кип'ячену.

Можна використовувати спеціальний рецепт: 1 ст. ложка солі на літр води. Цей розчин потрібно пити невеликими ковтками, а після – натиснути на корінь язика. Це викликає блювотний рефлекс і шлунок позбудеться від токсинів.

Після позбавлення від токсинів потрібно відновити водний баланс і для цього чудово підійде мінеральна вода. У ній містяться речовини, які допомагають у швидкому відновленні відсутніх електролітів.

Другий етап

Знайдіть в аптечці сорбент. Він допоможе нейтралізувати залишки токсинів в шлунково-кишковому тракті та зупинить діарею. Також сорбенти відмінно справляються і з іншими проблемами ШКТ після застілля.

Щоб повернути собі сили – заваріть міцний чай. Цей напій підніме тиск і покращить тонус організму.

Для нормалізації терморегуляції – накрийтеся теплою ковдрою і постарайтеся відпочити.

Якщо стан не поліпшується, то потрібно дзвонити до сімейного лікаря або викликати швидку медичну допомогу.

Що категорично не можна робити при отруєнні

Не можна пити теплу воду, оскільки вона може посилити інтоксикацію організму. Вона всмоктується в шлунку, а разом з нею і токсини від продуктів. Все це потрапляє в кров і розноситься по організму.

Не можна при отруєнні приймати душ. Є ризик розширення судин і проблем з серцево-судинною системою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не пропустити перші симптоми харчового отруєння.

А також розповідали про те, в яких випадках харчового отруєння допомога лікаря, потрібна негайно.