"Горжусь собой". Жена Виктора Павлика шокировала суммой, которую зарабатывает за месяц

Сколько зарабатывает Екатерина Репьяхова в месяц

По словам избранницы певца, ее доход в месяц составляет около 7000 долларов. Такую сумму ей удается заработать благодаря рекламным интеграциям.

Сколько зарабатывает жена Виктора Павлика в месяц (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Я горжусь собой и не останавливаюсь на достигнутом. И с пониманием отношусь к тем, кого я триггеру", - поделилась Екатерина.

К слову, в 2022 году Репьяхова открыла свой онлайн-магазин детской одежды. Однако полгода назад она говорила, что этот бизнес пока не приносит ему прибыли. Для этого он должен проработать минимум три года, и только тогда магазин начнет не только окупать себя, но и приносить доход.

Екатерина Репьяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)