"Пілот тролить росіян, пролітаючи над Кримом": це відео підриває мережу прямо зараз

У мережі з'явилося відео, на якому ныбито "український пілот" під час польоту над Кримом вирішив оригінально поспілкуватися з пасажирами через внутрішній зв'язок. Він порадив росіянам скористатися аварійними виходами. Зараз це відео підриває мережу, а чим воно виявилося насправді - читайте в нашому матеріалі.
Відео розмістив в TikTok блогер з ніком chornobrovyi.
"Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми знаходимось над кримськими горами. Якщо на борту є росіяни - аварійні виходи промарковані зеленими позначками", - спокійно каже пілот.
Всім іншим людям він побажав гарного польоту і швидкого прибуття.
"Ви (росіяни. - Ред.) маєте чудову можливість возз'єднатися "с родной гаванью". Всім іншим людям - гарного польоту. Очікуємо прибуття за розкладом", - додав жартівник.
"Український пілот" потролив росіян, пролітаючи над Кримом
Відзначимо, що незабаром відео було видалено TikTok. Блогер розповідає, що контент соцмережі повністю модерується з Росії. Хлопець закликав створити український офіс TikTok.
Відео про пілота і Крим видалили з TikTok
Після того, як відео початок розлітатися по ЗМІ, Данило Гайдамаха написав в своєму Telegram-каналі, що ролик - це просто жарт.
Скриншот
Нагадаємо, що у Львові нещодавно розгорівся скандал через російську мову. Там напали на вуличного музиканта, який виконував російськомовні пісні. Пізніше з'ясувалося, що молодий хлопець - онук народного артиста України.
До речі, нещодавно ми писали, що у Києві п'яна дівчина-водій намагалася відкупитися від поліцейських смаженим м'ясом і пропозицією продовжити вечір у неї вдома.