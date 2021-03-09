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"Пілот тролить росіян, пролітаючи над Кримом": це відео підриває мережу прямо зараз

Автор: Світлана Мащенко

У мережі з'явилося відео, на якому ныбито "український пілот" під час польоту над Кримом вирішив оригінально поспілкуватися з пасажирами через внутрішній зв'язок. Він порадив росіянам скористатися аварійними виходами. Зараз це відео підриває мережу, а чим воно виявилося насправді - читайте в нашому матеріалі.

Відео розмістив в TikTok блогер з ніком chornobrovyi.

"Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми знаходимось над кримськими горами. Якщо на борту є росіяни - аварійні виходи промарковані зеленими позначками", - спокійно каже пілот.

Всім іншим людям він побажав гарного польоту і швидкого прибуття.

"Ви (росіяни. - Ред.) маєте чудову можливість возз'єднатися "с родной гаванью". Всім іншим людям - гарного польоту. Очікуємо прибуття за розкладом", - додав жартівник.

"Український пілот" потролив росіян, пролітаючи над Кримом

Відзначимо, що незабаром відео було видалено TikTok. Блогер розповідає, що контент соцмережі повністю модерується з Росії. Хлопець закликав створити український офіс TikTok.

Відео про пілота і Крим видалили з TikTok

Після того, як відео початок розлітатися по ЗМІ, Данило Гайдамаха написав в своєму Telegram-каналі, що ролик - це просто жарт.

Скриншот

Нагадаємо, що у Львові нещодавно розгорівся скандал через російську мову. Там напали на вуличного музиканта, який виконував російськомовні пісні. Пізніше з'ясувалося, що молодий хлопець - онук народного артиста України.

До речі, нещодавно ми писали, що у Києві п'яна дівчина-водій намагалася відкупитися від поліцейських смаженим м'ясом і пропозицією продовжити вечір у неї вдома.

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