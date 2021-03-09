"Пілот тролить росіян, пролітаючи над Кримом": це відео підриває мережу прямо зараз

"Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми знаходимось над кримськими горами. Якщо на борту є росіяни - аварійні виходи промарковані зеленими позначками", - спокійно каже пілот.

Всім іншим людям він побажав гарного польоту і швидкого прибуття.

"Ви (росіяни. - Ред.) маєте чудову можливість возз'єднатися "с родной гаванью". Всім іншим людям - гарного польоту. Очікуємо прибуття за розкладом", - додав жартівник.

"Український пілот" потролив росіян, пролітаючи над Кримом

Відзначимо, що незабаром відео було видалено TikTok. Блогер розповідає, що контент соцмережі повністю модерується з Росії. Хлопець закликав створити український офіс TikTok.

Відео про пілота і Крим видалили з TikTok

Після того, як відео початок розлітатися по ЗМІ, Данило Гайдамаха написав в своєму Telegram-каналі, що ролик - це просто жарт.

Скриншот