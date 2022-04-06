Пиячили, малювали символіку і гадили всюди: з'явилося відео з дому Усика у Ворзелі

Російські окупанти ще на початку березня обстріляли будинок Олександра Усика у Ворзелі, а потім вже після вторгнення в місто, жили там кілька тижнів.

Як тепер після звільнення Ворзеля виглядає будинок українського боксера - дивіться у матеріалі Styler .

При цьому сам будинок українського боксера сильно не постраждав.

Також біля дому сліди якоїсь їжі, яку вони, вочевидь намагалися собі зготувати.

Так, в сюжеті телеканалу Київ показали, що окупанти обмалювали хвіртку рашистськими символами, у дворі безлад, на веранді сліди розпивання алкоголю, недокурки.

Раніше ми писали, що у Ворзелі окупанти вбили і з'їли двох собак у захопленому будинку.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.