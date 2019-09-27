Пікантне фото з сином помічника Зеленського підірвало мережу: люди обурюються

Користувачі мережі критикують фотографію сина помічника Зеленського, називаючи її дуже вульгарною
У мережу потрапило пікантне фото сина помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра - Микити Шефіра. Також молодий чоловік працює помічником народного депутата від партії "Слуга народу" Юрія Киселя.
Зазначимо, що за інформацією журналістів, Микита в цьому році він закінчив факультет "міжнародного бізнесу" в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час президентських виборів Микита Шефір працював у команді Володимира Зеленського.
Його фото опублікувало видання "Букви" у себе на Facebook-сторінці. На знімку помічник нардепа зображений у фартуці зіштучним статевим органом величезних розмірів. На фартуху у нього красується підпис "Секс-машина".
Фото: Микита Шефір (facebook.com/bykvu)
Реакція користувачів мережі не змусила себе довго чекати. Українці обурені таким вульгарним знімком і нарікають на те, кого ж обрали у Верховну Раду.
Скріншот коментарів (facebook.com/bykvu)