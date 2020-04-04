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Пік епідемії пройдено? Скільки насправді хворих в Італії

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 16:36
Пік епідемії пройдено? Скільки насправді хворих в Італії
Коронавірус в Італії (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Італії досяг свого піку 21 березня

Коронавірус в Італії станом на 4 квітня діагностований у 120 тисяч осіб. При цьому одужали від недуги тільки 19 тисяч осіб, в той час як кількість померлих перевищила 14 тисяч. Але епідеміологи заявляють, що пік епідемії в країні - пройдений. Трапився він два тижні тому, коли 21 березня було зафіксовано максимальну кількість випадків заражень на добу. Зараз влада Італії стверджує, що рівень зараження суттєво знизився, а місцеве населення поступово одужує. Однак наскільки достовірними є дані про інфікування - невідомо, вважають лікарі в Італії.

У суботу, 4 квітня, загальна кількість зафіксованих випадків захворювання в країні досягла 119 827 осіб станом на 10 ранку. При цьому хворих в Італії залишилося 81 320 осіб, серед яких лише 5% перебувають у важкому стані. Решта хворих переносить захворювання в легкій формі, йдеться в матеріалі Worldometer.

При цьому медики в Італії повідомляють, що реальне число випадків COVID-19 в країні може скласти 5 000 000 (в порівнянні з 119 827 підтвердженими) відповідно до дослідження, в якому були опитані люди з симптомами коронавірусу, які не пройшли тестування. Також передбачається, що в країні всього від 10 000 000 до 20 000 000 хворих, з огляду на безсимптомні випадки інфікування. Про це заявив Карло Ла Веккії, професор медичної статистики та епідеміології в університеті Statale di Milano.

Також він зазначає, що для колективного імунітету від коронавірусу необхідно, щоб вірусом перехворіли 2/3 населення - близько 40 мільйонів чоловік

За його даними, число смертей також може бути недооціненим на ¾. Це означає, що реальна кількість смертей в Італії може становити близько 60 000.

Якби ці оцінки були вірними, коефіцієнт смертності від COVID-19 був би набагато нижче (приблизно у 25 разів менше), ніж коефіцієнт летальності, що базується виключно на лабораторно підтверджених випадках зараження і смерті.

Нагадаємо, що раніше в Італії від коронавірусу померли понад 70 лікарів.

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